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أبيدال يفتح باب برشلونة أمام نيمار

الأحد 17 نوفمبر 2019 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبيدال يفتح باب برشلونة أمام نيمار


وكالات / سما /

فتح السكرتير الفني لنادي برشلونة الإسباني ، إيريك أبيدال ، الباب أمام عودة نيمار دا سيلفا من جديد للفريق الكتالوني بعد محاولات فاشلة لتقمصه ألوان الفريق في الصيف الماضي.

و رد أبيدال على سؤال بخصوص إمكانية عودة نيمار لبرشلونة بعد فشل المفاوضات مع باريس سان جيرمان الفرنسي قبيل انطلاق الموسم الجاري ، في تصريحات ليومية موندو ديبورتيفو الإسبانية.

و قال الفرنسي أبيدال عن نيمار ” إنه لاعب من الطراز الثقيل و لديه فلسفة برشلونة يلعب في أعلى المستويات”.

و أضاف مفيداً ” نيمار سيبقى خياراً لبرشلونة دائماً ، على المستوى الرياضي يمكننا اتخاذ القرارات و لكن الأمر برمته قرار اقتصادي ، هناك بعض الأشياء يمكنك الوصول إليها و لا يمكن للآخرين الوصول لها”.

و واصل حديثه ” المستقبل سيقول كل شيء لو استمر نيمار في هذا المستوى لأن الموسم مازال طويلاً ، لن أقول أنه سيكون الخيار الأول لنا و لكن يمكنه أن يكون خياراً واضحاً”.

و بالرغم من رفض باريس التفاوض مع برشلونة ، يميل أبيدال لخيار التفاوض مع فريق العاصمة الفرنسية على أمل التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف.

#أبيدال #نيمار

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