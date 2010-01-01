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مورينيو يراقب توتنهام رغم ثقته في العودة لريال مدريد

الأحد 17 نوفمبر 2019 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مورينيو يراقب توتنهام رغم ثقته في العودة لريال مدريد


وكالات / سما /

يراقب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد، الوضع الجاري في فريق توتنهام، تحسباً لقيادة الفريق خلفاً لماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني الحالي للسبيرز.

لكن المدرب البرتغالي المخضرم مازال على ثقة تامة بعودته لقيادة فريقه الأسبق ريال مدريد.

أشارت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن الخيارات محدودة أمام توتنهام في حال مغادرة مدربه الحالي ماوريسيو بوتشيتينو، الذي أصبح استمراره غير مؤكد مع السبيرز.

عدم استقرار وضع بوتشيتينو، يعزز من فرص مورينيو في العودة إلى إنجلترا مجدداً عبر بوابة نادي توتنهام.

ويعاني وصيف دوري أبطال أوروبا النسخة الماضية، من تذبذب النتائج في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي الممتاز حيث يحتل توتنهام المركز الرابع عشر من جدول الترتيب.

ويبدو أن مورينيو مفتون بإمكانية العودة مجدداً لفريق الأسبق ريال مدريد والذي أدار قيادته في الفترة بين 2010 و2013. بعد البداية المتذبذبة للنادي الملكي مع زين الدين زيدان.

خيار بوتشيتينو قد يكون وارداً في ريال مدريد إذا رحل زيدان، وهو ما يمهد الطريق لمورينيو لقيادة توتنهام.

#مورينيو #ريال مدريد #توتنهام

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