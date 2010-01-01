إبراهيموفيتش يطلب راتباً خالياً للعودة للدوري الإيطالي

وكالات / سما /

أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي أعلن مؤخراً انتهاء علاقته بناديه الأمريكي لوس أنجلوس جالاكسي يرغب في راتب شهري قدره مليون يورو للموافقة على العودة للدوري الإيطالي.

وذكر تقرير لصحيفة لا ريبوبليكا أن راتب المليون يورو هو شرط إبرا للعودة لأحد أندية ميلان و بولونيا و روما و نابولي و فيورنتينا الذين أبدوا رغباتهم في ضم اللاعب ذو الخبرة الكبيرة في الملاعب الأوروبية.

وأشار تقرير لموقع فوتبول إيطاليا إلى أن ميلان هو الفريق الأوفرحظاً للحصول على خدمات نجمه السابق، ولفتت إلى رغبة الإدارة في أن خفض سقف مطالب المُهاجم السويدي إلى أربعة ملايين يورو لمدة ستة أشهر.

وسبق لإبراهيموفيتش تمثيل ألوان الروسونيري في الفترة بين 2010 و 2012، وسجل 56 هدفاً في كل المُسابقات، ولعب في إيطاليا للكبيرين يوفنتوس و إنترميلان، إضافة لأندية مالمو السويدي، وأياكس أمستردام الهولندي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وبرشلونة الإسباني، وكانت محطته الأخيرة في بلاد العام سام لاعباً لناديها لوس أنجلوس جالاكسي.