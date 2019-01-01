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ألمانيا تفوز برباعية وهولندا تتعثر في تصفيات كأس أمم أوروبا

الأحد 17 نوفمبر 2019 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ألمانيا تفوز برباعية وهولندا تتعثر في تصفيات كأس أمم أوروبا


وكالات / سما /

حقق منتخب ألمانيا فوزاً كبيراً على نظيره منتخب بيلاروسيا، في مباراة جمعتهما مساء السبت، على أرضية ملعب بوروسيا بارك، ضمن المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أوروبا 2020.

وسجل رباعية “المانشافت” في المباراة كل من ماتياس جينتر وليون جوريتسكا في الدقيقتين 41 و49، وثنائية لتوني كروس في الدقيقتين 55 و83.

وسقط منتخب هولندا في فخ التعادل السلبي على أرض مضيفه منتخب إيرلندا الشمالية ضمن نفس المجموعة.

وعقب المباراتين يكون ترتيب المجموعة كالأتي:

ألمانيا : 18 نقطة من 7 جولات.

هولندا: 16 نقطة من 7 جولات.

إيرلندا الشمالية 13 نقطة من 7 جولات.

بيلاروسيا: 4 نقاط من 8 جولات.

إستونيا: نقطة يتيمة من 7 جولات.

وشهدت المجموعة التاسعة تحقيق منتخب بلجيكا الفوز على روسيا بأربعة أهداف مقابل هدف، وأحرز الرباعية كل من ثورجان هازارد وإدين هازارد – ثنائية – وروميلو لوكاكو، بينما تغلبت اسكتلندا على قبرص بهدفين مقابل هدف وفازت كازخستان على سان ماريو بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن ذات المجموعة.

وتتصدر بلجيكا جدول ترتيب مجموعتها بـ 27 نقطة بعد خوض كل منتخباتها تسع مباريات، وتأتي روسيا في المركز الثاني بـ 21 نقطة، واسكتلندا ثالثاً بـ 12 نقطة، و10 نقاط لكل من قبرص وكازخستان، وتتذيل سان مارينو الجدول بلا أي نقطة.

وفي المجموعة الخامسة فازت كرواتيا على سلوفاكيا بثلاثة أهداف لهدف وويلز على أذربيجان بهدفين دون رد، وفي المجموعة السابعة فازت سلوفاكيا على لاتفيا بهدفٍ نظيف، والنمسا على مقدونيا بهدفين مقابل هدف.

#ألمانيا #كأس أمم أوروبا #كأس #هولندا

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