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لبنان: الصفدي يعلن انسحابه كمرشح لرئاسة الحكومة

الأحد 17 نوفمبر 2019 07:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان: الصفدي يعلن انسحابه كمرشح لرئاسة الحكومة


وكالات

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأنّ "اجتماع رئيس التيار الوطني الحر​ وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل،​ والوزير السابق محمد الصفدي، انتهى بانسحاب الأخير كمرشح ل​رئاسة الحكومة.

وبحسب المعلومات التي نشرتها قناة "الجديد"، فإن "انسحاب الصفدي كمرشح لرئاسة الحكومة جاء بعد أن رفض إلا بتشكيل حكومة اختصاصيين تلبية لمطالب الناس المحقة بالشارع"، وكان عشرات المحتجين قد تجمعوا أمام منزل الصفدي في طرابلس ودعا بعضهم للاعتصام هناك، قائلين إن هذا الترشيح لا يلبي مطالب المحتجين في البلاد.

ووفق الـ"إم تي في"، أبلغ الصفدي، باسيل بأنّه لم يعد مرشّحًا لتولّي رئاسة الحكومة بنتيجة الاتصالات والتطورات التي شهدتها الساعات الثماني والأربعين الأخيرة، وأكد الصفدي انه يدعم تسمية الحريري لترؤس الحكومة.

وفي هذا الإطار نقلت "الجمهورية"، عن مصادر موثوق بها انه تم سحب خيار اسم الوزير السابق محمد الصفدي من نادي المرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة، نتيجة تطور مهم حصل الليلة.

وكانت قناة "ال بي سي"، قد أفادت بأن الأجواء السياسية توحي اليوم بتجميد طرح تولي الصفدي لرئاسة الحكومة، ويؤكد متابعون إن الاتصالات ما زالت مستمرة لإحداث خرق وإيجاد مخرج للجميع.

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