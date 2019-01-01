"فوكس نيوز": قطر كانت على علم بهجوم إيران على ناقلات نفط في الخليج

الدوحة/وكالات/

ذكر تقرير استخباراتي غربي أن قطر كانت على علم مسبق بهجوم إيراني على ناقلات نفط في الخليج.

وبحسبما نشرته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم السبت، والتي قالت إنها اطلعت على التقرير الاستخباراتي، فإن قطر كانت لديها معلومات عن هجوم "الحرس الثوري الإيراني" على ناقلات نفط سعودية ونرويجية قبالة ساحل الفجيرة الإماراتي، والذي جرى في مايو الماضي.

ويضيف التقرير أن الدوحة لم تخبر حلفاءها في الغرب (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) بهذه المعلومات، رغم أنها تستضيف قاعدة عسكرية أمريكية.

وتابعت "فوكس نيوز" أن "تقارير استخبارية، ذات مصداقية، تشير إلى أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني مسؤول عن الهجمات التي تمت قرب ميناء الفجيرة، وأن عناصر في الحكومة الإيرانية بالإضافة إلى دولة قطر، كانوا على علم بنشاطات الحرس الثوري".

وفي هذا السياق، ذكّرت الشبكة الأمريكية بأن واشنطن صنفت الحرس الثوري الإيراني كـ"منظمة إرهابية".

وأفادت شبكة "فوكس نيوز" بأن متحدثا باسم وزارة الدفاع الأمريكية رفض التعليق على الموضوع واكتفى بالقول: "نحن لا نناقش مسائل الاستخبارات"، فيما صرح مشرعون من دولتين من حلف الناتو بأنهم سيطلبون إجابات على التقرير من حكوماتهم.

كما نقلت الشبكة عن المشرعة الفرنسية، ناتالي غوليه، قولها إنها "قلقة جدا" من المعلومات التي وردت بالتقرير بعد أن اطلعت على تفاصيله.

وأضافت غوليه: "سأطرح أسئلة مع زملائي في دول أخرى تربطها صلات قوية في الشرق الأوسط مثل بريطانيا، بالإضافة إلى حكومتنا"، وتابعت بالقول إنها "سترسل التقرير إلى رئيس قسم الأمن وكذلك وزير الدفاع".

وبينت "فوكس نيوز" أن باريس تملك قاعدة جوية تابعة للبحرية، في أبو ظبي، كما أن لدى واشنطن ولندن وجودا عسكريا في الإمارات.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة ودولا غربية تتهم إيران بالوقوف خلف هجمات ضد ناقلات نفط وسفن في مياه الخليج قرب مضيق هرمز الاستراتيجي منذ مايو الماضي.

ويبقى منفذ الهجمات على ناقلات النفط مجهولا، ولا أدلة على علم قطر المسبق بتنفيذها، فيما تنفي إيران ضلوعها في الهجمات المذكورة، وتعتبر الاتهامات ضدها محض افتراء.

المصدر: شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية + وكالات