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اجتماع مهم بين ريفلين وغانتس لتشكيل الحكومة.. هل يسقط نتنياهو؟

السبت 16 نوفمبر 2019 09:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
اجتماع مهم بين ريفلين وغانتس لتشكيل الحكومة.. هل يسقط نتنياهو؟


القدس المحتلة / سما /

عقد مساء اليوم السبت، رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي رؤوفين ريفلين اجتماعًا مهمًا برئيس حزب أزرق أبيض بيني غانتس بشأن ائتلاف الحكومة التي يسعى الأخير لتشكيلها لاسيما بعد ان منحه رئيس الاحتلال مدة من الوقت لبحث تشكيل الحكومة التي فشل نتنياهوا بتشكيلها مع الأحزاب الإسرائيلية.

ومن المتوقع وفقًا لوسائل الإعلام الاسرائيلية أن يقدم غانتس حكومة انتقالية بالشراكة مع حزب العمل وإسرائيل بيتنا وذلك بعد سقوط خيار حكومة وحدة وطنية إسرائيلية مع حزب الليكود الذي يترأسه نتنياهو.

وأشارت وسائل الاعلام الاسرائيلية، إلى انه في حال نجح غانتس بتشكيل الحكومة فمن المرجح أن يفقد نتنياهو السلطة والسيطرة على أعضاء الليكود بطريقة كبيرة والتي يرغب فيها بعض أعضاء الليكود الإسرائيلي بالانضمام إلى تشكيل حكومة مع غانتس ضد رئيس حزبهم نتنياهو.

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