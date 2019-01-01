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حماس: تجديد تفويض الأونروا صفعة قوية لجهود شطب ملف اللاجئين

السبت 16 نوفمبر 2019 09:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: تجديد تفويض الأونروا صفعة قوية لجهود شطب ملف اللاجئين


غزة / سما /

رحبت حركة "حماس"، اليوم السبت، بالقرار الأممي لتجديد تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" لمدة ثلاث سنوات أخرى، والذي صدر بعد التصويت في اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، حيث صوتت ١٧٠ دولة لصالح القرار.

واعتبرت الحركة في بيان لها، هذا التصويت الساحق لصالح التمديد تصويتًا على عدالة القضية الفلسطينية بشكل عام، وقضية اللاجئين بشكل خاص.

كما اعتبرته "صفعة قوية" لكل الجهود "الصهيوأمريكية" على مدار أعوام لشطب ملف اللاجئين، من خلال المحاولات المستميتة لهدم وكالة الغوث وتشويه سمعتها، ويعكس عزلة دولة الاحتلال على المستوى الدولي رغم كل الدعم الذي تتلقاه من الإدارة الأمريكية الحالية.

وأكدت أن هذا التصويت الساحق يجب أن ينعكس على الدعم المطلوب، سياسيًا وماديًا، من المجتمع الدولي للأونروا لتتمكن من الاستمرار في القيام بدورها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين وحمايتهم في كل أماكن تواجدهم حسب التفويض الممنوح لها، إلى حين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عنوة، وتعويضهم عما لحق بهم من ألم ومعاناة نتيجة لتشريدهم في بلاد عديدة.

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