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وقفة بغزة احتجاجاً على جرائم الاحتلال بحق الطلبة والمدارس

السبت 16 نوفمبر 2019 08:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة بغزة احتجاجاً على جرائم الاحتلال بحق الطلبة والمدارس


غزة / سما /

 نظمت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، اليوم السبت، وقفة احتجاجية استنكرت فيها جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الطلبة والمدارس.

وطالبت الوزارة خلالها المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤوليته تجاه ما تتعرض له العملية التعليمية في فلسطين، من انتهاكات متكررة ينفذها جيش الاحتلال بمختلف المناطق.

وأقيمت الوقفة داخل أسوار مدرسة "عبد الله بن رواحة" الأساسية، التي ارتقى ثلاثة من طلبتها، خلال التصعيد الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وذكرت الوزارة أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أسفر عن استشهاد ستة طلاب، وإصابة المئات بحالات خوف وهلع، إضافة إلى تضرر 15 مدرسة.

وأشارت الوزارة إلى أن 15 مدرسة تضررت جراء الغارات الإسرائيلية، موضحة أن الأضرار شملت انهيار جدران مدارس وتصدعات في البنيان وتحطيم أبواب ونوافذ، وانتشار الحجارة وشظايا القذائف إلى داخل الفصول وساحات المدارس.

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