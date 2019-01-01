البرلمان العربي يرحب بتجديد تفويض ولاية "الأونروا"

القاهرة /سما/

رحب رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة (170 دولة) لصالح تجديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

واعتبر السلكي في بيان صدر عنه، اليوم السبت، أن هذا التصويت التاريخي يؤكد تمسك المجتمع الدولي بالحقوق المشروعة للاجئين الفلسطينيين وفقا للقانون الدولي وقرارت الشرعية الدولية، وردا حاسما على محاولات بعض الدول لإنهاء عمل وكالة الأونروا، ودعما لعمل الوكالة التي تأسست بموجب قرار الجمعية العامة رقم (302) بتاريخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1949.

وأعرب عن شكر وتقدير البرلمان العربي للدول التي صوتت لصالح القرار، مشددا على دعم البرلمان العربي لوكالة الأونروا في تقديم رسالتها السامية، وتنفيذ أنشطتها وخدماتها الإنسانية لملايين اللاجئين الفلسطينين إلى أن يتم إيجاد حل عادل لمعاناتهم، ويتمكنوا من العودة لدولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.