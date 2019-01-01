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وزير الاقتصاد يدعو رجال الأعمال الإسبان الى الاستثمار في فلسطين

السبت 16 نوفمبر 2019 08:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الاقتصاد يدعو رجال الأعمال الإسبان الى الاستثمار في فلسطين


رام الله / سما /

دعا وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، رجال الأعمال الإسبان الى الاستثمار في فلسطين، وإقامة شركات استثمارية مشتركة مع نظرائهم الفلسطينيين في عدد من القطاعات الانتاجية، والاستفادة من الامتيازات التي توفرها الحكومة الفلسطينية للمستثمرين.

وأشار العسيلي لدى لقائه مساء اليوم السبت، وفد من رجال الأعمال الإسبان وبحضور رجال اعمال فلسطينيين في مقر وزارة الاقتصاد الوطني، بمدينة رام الله، الى استراتيجية الحكومة الفلسطينية في تحفيز الاستثمار واستقطاب استثمارات محلية وأجنبية في عدد من القطاعات، في مقدمتها الصناعة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والسياحة.

وأكد العسيلي على الجاهزية لاستقبال استثمارات اجنبية وتوفير التسهيلات الممكنة لإنجاح المشاريع، لافتاً الى مجموعة قصص النجاح التي حققها القطاع الخاص في عدد من القطاعات.

واستعرض العسيلي الفرص الاستثمارية والجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لتحسين بيئة الاعمال بما يحفز على الاستثمار من خلال المراجعة المستمرة للبيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني وتوفير الحوافز المشجعة على الاستثمار، مؤكداً على ان فلسطين ورغم التحديات إلا انها زاخرة بالفرص الاستثمارية المشجعة.

وتبادل رجال الاعمال الاسبان مع نظرائهم الفلسطينيين فرص الاستثمار وإمكانيات اقامة شركات مشتركة تعزز علاقات التعاون بين الجانبين، بالإضافة الى مجموعة من الأفكار الريادية، مؤكدين على التعاون المستقبلي واستمرار التنسيق المشترك.

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