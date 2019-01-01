الشرطة تداهم منزلاً وتضبط ما يقارب 10 كغم مواد يشتبه ان تكون مخدرة بالقدس

القدس المحتلة / سما /

داهمت الشرطة فجر اليوم منزلاً يستخدم لترويج وتجارة المخدرات والقت القبض على 4 اشخاص، و ضبطت بحوزتهم ما يقارب من 10 كغم من مواد يشتبه ان تكون مخدرة من نوع مادة القنب الهندي المهجن والحشيش في بلدة عناتا شمال القدس المحتلة.

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بان قوة من ادارة مكافحة المخدرات وشرطة ضواحي القدس تساندها قوة من الشرطة الخاصة الوحدة المركزية داهمت منزلاً في بلدة عناتا شمال القدس المحتلة للاشتباه باستخدامه كوكر لترويج وتجارة المواد المخدرة، بعد عملية رصد ومتابعة قامت بها شرطة مكافحة المخدرات وبناءً على أمر تفتيش من النيابة العامة تم الدخول للمنزل، والقبض على 4 اشخاص من بينهم صاحب المنزل وبتفتيشهم ومركبة في ساحة المنزل ضبطت الشرطة 9 اكياس بداخلها مادة خضراء اللون يشتبه ان تكون مادة القنب الهندي المهجن المخدرة بلغ وزنها 9.447 كغم و19 قطعة مختلفة الاحجام من مادة بنية اللون يشتبه ان تكون مادة الحشيش المخدرة بلغ وزنها 231.8 غم كما وضبط بحوزتهم مبلغ 4070 شيكل يشتبه ان تكون عائدة من بيع مواد مخدرة، وبالاستماع لأقوالهم تبين بان اثنين من المقبوض عليهم مطلوبين بتهمة تجارة المواد المخدرة في ضواحي القدس.

واكد ارزيقات بان الشرطة اوقفت المشتبه بهم مدة 24 ساعة تمهيدا لإحالتهم والمضبوطات للنيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول .