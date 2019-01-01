طالب جامعي من غزة يفوز بمسابقة للأفلام القصيرة في تركيا

غزة / سما/

فاز الشاب عبد الجواد حميد من غزة في مسابقة الفيلم القصير والحكاية والشعر في تركيا، التي ينظمها الاتحاد العالمي للمنظمات الطلابية في مدينة إسطنبول.

وأُقيم الحفل بحضور ممثل عن حزب العدالة والتنمية وممثلين عن اتحادات الطلبة في الجامعات التركية.

وقال الشاب عبد الجواد حميد إن فيلمه "المعبر" يمثل دولة فلسطين، وفاز على 37 فيلمًا تقدمت للمهرجان من مختلف الطلبة الأجانب في عموم المدن التركية.

وكان الشاب حميد قد فاز عام 2018 في المركز الأول عن الفيلم نفسه، الذي عُرض في مهرجان الأفلام القصيرة بجامعة سلجوق في تركيا.

ويدرس الشاب حميد الماجستير في تخصص الصحافة والإعلام في تركيا.