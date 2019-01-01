هنية يؤكد علاقتنا مع الجهاد وسرايا القدس قوية وفاتورة الحساب مع الاحتلال لم ولن تغلق

غزة / سما/

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم السبت، أن جولة التصعيد التي شهدها قطاع غزة لم تكون الأولى ولن تكون الأخيرة، وأن فاتورة الحساب مع الاحتلال لم ولن تغلق.

جاء ذلك خلال زيارته إلى جانب وفد كبير من قيادة حماس لديوان عائلة أبو العطا لتعزيتهم باستشهاد القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا، وبحضور قيادة حركة الجهاد.

وأكد على العلاقة القوية التي تربط حماس والجهاد الإسلامي، وكتائب القسام وسرايا القدس. قائلًا "إنها عروة وثقى لا انفصام لها".

وأشار إلى أن الاحتلال فشل في تمرير مخططاته الرامية إلى إفشاء الفتنة بين فصائل المقاومة وكذلك بين أفراد الشعب الفلسطيني. قائلًا "بالوعي والثقة وعمق التجربة والدماء المختلطة، قطعت الطريق على كل مخططات الفتنة".

وذكر أنه هاتف بالأمس زياد النخالة أمين عام الجهاد الإسلامي، وأنهما أشادا سويًا بالتنسيق المشترك وبمراكمة وتعزيز هذه المحطة التي تم صنعها سويًا.

وقال "حماس ستبقى وفية لدماء شعبنا، وفية لدماء بهاء، وستكتب في صفحة التاريخ هذه العلاقة المجيدة".

وأضاف "هذا التطور النوعي في وحدة الميدان والقرار كله بموقع التحالف الاستراتيجي المعبد بالدم".

وشدد "نحن لا نساوم على دماء شهدائنا وقادتنا، ومعادلة صناعة النصر يحيطها الله بعنايته ولطفه في مواجهة العدو الغاصب".