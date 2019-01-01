غزة: نجاة مجموعة شبان من استهداف الاحتلال شرق جباليا شمال القطاع

غزة / سما /

ذكرت مصادر فلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم، أن مجموعة من الشبان تمكنت من النجاة بعد أن تعرضت لاطلاق نار من قبل جنود الاحتلال قرب السياج الفاصل، شرقي جباليا، شمال قطاع غزة.

من جانبة، قال الاحتلال، إن مجموعة من الشبان الفلسطينيين اجتازت السياج الالكتروني وسط قطاع غزة، وتعرضت لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال، قبل أن تعود إلى القطاع، دون أن يبلغ عن إصابات.

وشهد قطاع غزة، تصعيدا خلال الأيام الماضية، في أعقاب إقدام اسرائيل على اغتيال مسؤول عسكري في سرايا القدس، مما أشعل الأوضاع بعد أن ردت القماومة بإطلاق الصواريخ نحو المستوطنات الاسرائيلية.