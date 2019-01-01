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نتنياهو: "أزرق أبيض" سيشكل حكومة أقلية بالشراكة مع 4 أحزاب

السبت 16 نوفمبر 2019 05:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: "أزرق أبيض" سيشكل حكومة أقلية بالشراكة مع 4 أحزاب


القدس المحتلة / سما /

أجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مكالمة هاتفية اليوم السبت مع وزراء وأعضاء الكنيست من حزب الليكود للتحذير من تشكيل غانتس حكومة أقلية.
 
وذكر موقع "واللا" العبري أن نتنياهو حث أعضاء حزب الليكود إلى القيام بحملة ضد تلك الخطوة من بني غانتس.
 
وأشار نتنياهو إلى أن حكومة الأقلية سيشكلها حزب أزرق أبيض بالشراكة مع حزب العمل وتحالف المعسكر الديمقراطي، وحزب إسرائيل بيتنا، والقائمة العربية المشتركة.
 
وعلق تحالف أزرق أبيض على تلك التصريحات بالقول: "نحن لا نزال نهدف إلى تشكيل حكومة وحدة ، ولكن بالتأكيد كل الخيارات مفتوحة لتجنب الانتخابات الثالثة والتي نتنياهو يقودنا إليها".

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