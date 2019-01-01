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"حماس" توافق على تسليم كتاب خطي للرئيس بشأن الانتخابات

السبت 16 نوفمبر 2019 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" توافق على تسليم كتاب خطي للرئيس بشأن الانتخابات


سما / وكالات/

أكدت لجنة الانتخابات الفلسطينية، أن حركة حماس وافقت على تسليم كتاب خطي للرئيس محمود عباس بشأن موقفها من الانتخابات المقبلة.

وقال المدير الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة، جميل الخالدي "أبلغت حماس رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر أنه لا مانع لديها من تسليم كتاب خطي للرئيس محمود عباس بشأن موقفها من الانتخابات المقبل".

وأوضح الخالدي، أن وفد لجنة الانتخابات التقى قيادة حماس بغزة ليلة التصعيد الأخير وتلقى منها موافقة على تسليم كتاب خطي للرئيس عباس ولكن بسبب التصعيد لم يستمر الوفد في اللقاءات مع باقي الفصائل.

وأضاف المدير الإقليمي قائلاً "وفد لجنة الانتخابات سيعود إلى قطاع غزة لاستكمال المشاورات مع حماس والفصائل خلال الأيام القادمة.

جدير بالذكر أن الرئيس محمود عباس يطالب الفصائل الفلسطينية بتسليم كتاب خطي بموقفها من الانتخابات المقبلة، وذلك تمهيداً لإصدار مرسومه الرئاسي بشأن الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.

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