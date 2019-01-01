غزة: موقع امني يكشف خُدعة جديدة ابتكرها الاحتلال لجلب المعلومات

غزة / سما /

كشف موقع المجد الأمني عن خدعة جديدة ابتكرتها مخابرات الاحتلال لجلب المعلومات عن المقاومة ورجالاتها.

وذكر الموقع في تصريح صحفي، أن المخابرات الصهيونية أنشأت مؤخراً منصات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء قيادات وعناصر في المقاومة استشهدت، وطلبت من المتابعين تزويدها بمواقف ومعلومات عن سير هؤلاء الشهداء ومسيرة عملهم في المقاومة.

وأشار المجد إلى أن ذلك في إطار محاولات المخابرات لجمع مزيد من المعلومات عن المساحات التي لا تمتلك عنها تفاصيل، وكذلك لمعرفة دوائر العمل المحيطة بالشهداء من أشخاص وأماكن عمل وغيرها.

ونبه "المجد الأمني" المواطنين لضرورة تجاهل تلك الصفحات ما لم تتأكد من هوية المشرفين عليها.