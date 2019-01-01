هيئة مكافحة الفساد ونظيرتها الصربية توقعان مذكرة تعاون

وقعت هيئة مكافحة الفساد، مع نظيرتها في جمهورية صربيا، اليوم السبت، مذكرة تعاون في مجال مكافحة الفساد ومنع انتشاره وملاحقة مرتكبيه، وفقا للمبادئ والاهداف المحددة في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
وفي اعقاب توقيع مذكرة التفاهم في العاصمة الصربية بلغراد، التي وقعها عن الجانب الفلسطيني المستشار أحمد براك، وعن الجانب الصربي مدير وكالة مكافحة الفساد في صربيا دراغان سيكيميتش، أعلن الاخير ترحيب بلاده وقبولها المشاركة في المؤتمر الدولي الذي تنظمه هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية في مدينة رام الله في النصف الاول من الشهر المقبل.
وبحث الجانبان، بحضور سفير فلسطين لدى صربيا محمد نبهان، أوجه التعاون بين الجانبين، التي تشمل تبادل الخبرات والتعاون في مجالات التدريب وإعداد الكوادر في مجالات مكافحة الفساد وغسيل الأموال.
وقال المستشار براك إن هيئة مكافحة الفساد تسعى لتعزيز تعاونها مع مختلف المؤسسات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بمكافحة الفساد، بهدف تبادل الخبرات وتسهيل عملية استرداد الموجودات وملاحقة مرتكبي جرائم الفساد.
وأوضح أن الفساد جريمة دولية بحاجة ماسة لتعزيز التعاون الدولي لمكافحتها ومعاقبة مرتكبيها، مستعرضا خلال اللقاء آلية عمل الهيئة واختصاصاتها وإنجازاتها، مشيرا الى أن قانون مكافحة الفساد الفلسطيني وتعديلاته، مبينا أنشطة الهيئة المستقبلية التي تسعى من خلالها لتعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة للفساد من خلال الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لمكافحة الفساد 2020-2022.
بدوره، أكد سيكيميتش أهمية التعاون الدولي في مكافحة الفساد، موضحا أن وكالة مكافحة الفساد الصربية مستعدة للتعاون مع نظيرتها الفلسطينية في شتى المجالات، مشيدا بالانجازات التي حققتها هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رغم كافة الصعوبات.