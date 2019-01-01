هيئة مكافحة الفساد ونظيرتها الصربية توقعان مذكرة تعاون

رام الله / سما /

وقعت هيئة مكافحة الفساد، مع نظيرتها في جمهورية صربيا، اليوم السبت، مذكرة تعاون في مجال مكافحة ‏الفساد ومنع انتشاره وملاحقة مرتكبيه، وفقا للمبادئ والاهداف المحددة في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة ‏الفساد.‏

وفي اعقاب توقيع مذكرة التفاهم في العاصمة الصربية بلغراد، التي وقعها عن الجانب الفلسطيني ‏المستشار أحمد براك، وعن الجانب الصربي مدير وكالة مكافحة الفساد في صربيا دراغان ‏سيكيميتش، أعلن الاخير ترحيب بلاده وقبولها المشاركة في المؤتمر الدولي الذي تنظمه هيئة مكافحة الفساد ‏الفلسطينية في مدينة رام الله في النصف الاول من الشهر المقبل.‏

وبحث الجانبان، بحضور سفير فلسطين لدى صربيا محمد نبهان، ‏أوجه التعاون بين الجانبين، التي تشمل تبادل الخبرات والتعاون في مجالات التدريب وإعداد الكوادر في ‏مجالات مكافحة الفساد وغسيل الأموال.‏

وقال المستشار براك إن هيئة مكافحة الفساد تسعى لتعزيز تعاونها مع مختلف المؤسسات والهيئات ‏المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بمكافحة الفساد، بهدف تبادل الخبرات وتسهيل عملية استرداد ‏الموجودات وملاحقة مرتكبي جرائم الفساد.‏

وأوضح أن الفساد جريمة دولية بحاجة ماسة لتعزيز التعاون الدولي لمكافحتها ومعاقبة مرتكبيها، ‏مستعرضا خلال اللقاء آلية عمل الهيئة واختصاصاتها وإنجازاتها، مشيرا الى أن قانون مكافحة الفساد الفلسطيني ‏وتعديلاته، مبينا أنشطة الهيئة المستقبلية التي تسعى من خلالها لتعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة للفساد من ‏خلال الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لمكافحة الفساد 2020-2022.‏

بدوره، أكد سيكيميتش أهمية التعاون الدولي في ‏مكافحة الفساد، موضحا أن وكالة مكافحة الفساد الصربية مستعدة للتعاون مع نظيرتها الفلسطينية في شتى ‏المجالات، مشيدا بالانجازات التي حققتها هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رغم كافة ‏الصعوبات.