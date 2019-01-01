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الرئيس يعزي آل السواركة باستشهاد ثمانية من أفرادها

السبت 16 نوفمبر 2019 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يعزي آل السواركة باستشهاد ثمانية من أفرادها


رام الله / سما /

 قدم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، التعازي للعقيد من مرتبات قوات الأمن الوطني ناصر جميعان، باستشهاد ثمانية أفراد من عائلة السواركة أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بحضور الفريق الحاج إسماعيل جبر.

وقال الرئيس خلال استقباله العقيد جميعان: نعزي آل السواركة وشعبنا الفلسطيني بهذا المصاب الجلل، داعين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد شهداءنا بواسع رحمته، ويدخلهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.

يشار إلى أن طائرات الاحتلال الحربية كانت قد قصفت الخميس الماضي بستة صواريخ منزل عائلة أبو ملحوس (السواركة) في دير البلح وسط قطاع غزة، فوق رؤوس ساكنيه، وهم نائمون، ما أسفر عن استشهاد 8 أفراد من هذه العائلة، وهم: رسمي سالم أبو ملحوس (45 عاما)، ويسرى محمد أبو ملحوس (39 عاما، ومريم سالم أبو ملحوس (35 عاما)، ووسيم محمد سالم أبو ملحوس (12 عامًا)، ومهند رسمي سالم أبو ملحوس (13 عامًا)، ومعاذ محمد سالم أبو ملحوس (7 أعوام)، وفارس محمد سالم أبو ملحوس، وسالم محمد سالم أبو ملحوس (4 أعوام)، كما أصيب عشرة آخرون غالبيتهم أطفال.

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