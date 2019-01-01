إصابة العشرات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال على مدخل البيرة الشمالي

رام الله / سما /

أصيب عشرات المواطنين، مساء اليوم السبت، بحالات اختناق في مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مدخل مدينة البيرة الشمالي.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات الطلبة من جامعة بيرزيت وصلوا إلى مدخل مدينة البيرة الشمالي، بعد مشاركتهم بوقفة احتجاجية على جرائم الاحتلال في غزة، نظمتها الكتل الطلابية في جامعة بيرزيت.

وأضافت المصادر ان مواجهات اندلعت بالمكان اطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع اتجاه الطلبة، ما ادى إلى اصابة العشرات منهم بحالات اختناق.

وأشارت إلى أن جنود الاحتلال أغلقوا حاجز بيت إيل العسكري، أمام المركبات المارة.