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جنين: مسيرة طلابية رفضا لانتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين

السبت 16 نوفمبر 2019 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT


جنين / سما /

 شارك عشرات الطلبة واساتذة الإعلام، وممثلون عن مختلف الكتل الطلابية في الجامعة العربية الأمريكية بمدينة جنين، اليوم السبت، في مسيرة منددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق  الصحفيين.

وأدان المشاركون في المسيرة، جريمة استهداف جيش الاحتلال، الزميل الصحفي معاذ عمارنة، وإصابته في عينه، خلال تغطيته لوقفة منددة بالاستيلاء على أراضي المواطنين في بلدة صوريف بالخليل.

وجاب المشاركون بالفعالية باحات الجامعة، رافعين صور الصحفي عمارنة، واليافطات المنددة بجرائم الاحتلال.

وانتهت المسيرة بمهرجان خطابي، تحدث فيه أستاذ الإعلام الإلكتروني والعلاقات العامة في الجامعة محمود خلوف، الذي أكد أن هدف المسيرة هو التعبير عن رفض جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا، ومحاولته طمس الحقيقة التي يحاول الصحفيون إيصالها للعالم.

وطالب المنظمات الدولية والاتحاد الدولي للصحفيين، برفع الحصانة عن الاحتلال وعدم التعامل مع إسرائيل على أنها دولة فوق القانون.

من جانبه، أكد رئيس نقابة العاملين في الجامعة صالح عفانة، وقوف النقابة إلى جانب الصحفيين الذين يتعرضون إلى المخاطر والانتهاكات بحقهم. وشدد على أن الكل موحد خلف من يدافعون عن الحرية والكرامة، ومن ينقلون رسالة فلسطين للعالم.

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