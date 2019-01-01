"المصورين العرب" يدين الاعتداء على المصوّر عمارنة ويطالب بحماية الصحفيين

القدس المحتلة / سما /

ندد اتحاد المصورين العرب فرع فلسطين، بالاعتداء الذي تعرض له المصوّر الصحفي معاذ عمارنة، الذي أصيب بعينه اليسرى أثناء تغطيته مسيرة منددة باستيلاء الاحتلال على أراضٍ في بلدة صوريف في محافظة الخليل.

وقال رئيس الاتحاد فرع فلسطين عوض عوض، في بيان صحفي اليوم السبت، إن الاتحاد "لقد حان الوقت كي تعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتفاقية حماية وسلامة الصحفيين، حتى لا يفلت مفترسو حرية الصحافة والديمقراطية من العقاب في دولة الاحتلال كما في أي بلد آخر".

ودعا كافة المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، خاصة العاملة في مجال الدفاع عن الصحفيين، إلى ممارسة الضغط على حكومة الاحتلال، من أجل وقف ممارساتها العدوانية، والالتزام بالأعراف والمواثيق الدولية، التي تضمن حماية المدنيين والصحفيين، مشددا على أهمية ملاحقة المسؤولين عن جريمة إصابة المصور الصحفي معاذ عمارنة وتقديمهم للعدالة.