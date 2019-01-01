الأوقاف توزع 1000دولار لأصحاب المنازل المدمرة كلياً بغزة

غزة / سما/

وزعت وزارة الأوقاف والشئون الدينية بقطاع غزة، مساعدات إغاثية - نقدية وعينية - عاجلة على جميع أصحاب المنازل المدمرة بيوتهم كليًا وجزئيًا جراء العدوان الأخير على قطاع غزة.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف عبد الهادي الأغا أن الوزارة من خلال الإدارة العامة للزكاة وبالتنسيق مع لجان الزكاة المنتشرة في جميع أنحاء القطاع وزعت مبلغ 1000 دولار وطرد غذائي لكل بيتٍ دمر كلياً.

وتابع: "كما تم توزيع مبلغ 100 دولار أيضاً وطرد غذائي لجميع أصحاب المنازل الذين تعرضت منازلهم لدمار جزئي".

وأكد الأغا خلال تفقده المنازل المدمرة أن توزيع هذه المساعدات على أبناء شعبنا الذين تعرضت منازلهم للدمار، هو واجب ديني ووطني وأخلاقي ومسئولية اجتماعية تجاههم، ويأتي في إطار مساندتهم وتعزيز صمودهم، ومساعدتهم لقضاء بعض الاحتياجات والأمتعة.

وشدد على أن وزارة الأوقاف ستبقى على الدوام مساندةً لأبناء شعبنا في جميع الظروف، ولن تتوانى لحظة في تقديم العون والمساعدة التي تساهم في تعزيز صمودنا على أرضنا المباركة فلسطين.