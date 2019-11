فيديو.. "عدونا يوجد هنا".. إيرانيون يهتفون ضد "حماس" و"حزب الله"

نشر ناشط إيراني مقطع فيديو قال إنه لمتظاهرين في خوزستان وهم يهتفون بشعارات وطنية تؤكد على رفضهم تدخل حكومتهم في شؤون الدول الأخرى في المنطقة.

ويردد المتظاهرون في المقطع بحسب الناشط: "لا غزة (حماس) لا لبنان (حزب الله). أنا أضحي بحياتي لإيران".

وقال الناشط إن الإيرانيين "ليسوا على خلاف مع الشعوب ولكن مع وكلاء النظام وتدخله الخبيث" في الدول الأخرى.

وتدفع إيران لهؤلاء الوكلاء مئات ملايين الدولارات، في حين يعاني الإيرانيون في الداخل جراء سياسات نظامهم وفساد المسؤولين.

الناشطة الإيرانية المقيمة في واشنطن ماسيح علي نجاد أيضا نشرت مقطع فيديو آخر لمتظاهرين يقولون: "من قال إن أميركا عدونا. عدونا يوجد هنا (في إيران)":

وكانت الناشطة الإيرانية قد أشارت في حوار سابق مع موقع الحرة إلى حدوث تحول في مسألة خوف الإيرانيين من النظام قائلة: "من قبل كان الناس يخشون الحكومة، أما الآن فقد أصبحت الحكومة هي التي تخاف الناس".

وتشهد عدة مدن إيرانية منذ الجمعة احتجاجات على إعلان الحكومة المفاجىء عن زيادة كبيرة في أسعار الوقود.

وقالت الوكالة الرسمية (إرنا) السبت إن تظاهرات "كبيرة" خرجت في مدينة سيرجان (وسط) حيث "هاجم أشخاص مستودعا للوقود في المدينة وحاولوا إحراقه"، قبل أن تتدخل الشرطة لمنعهم.

وشملت الاحتجاجات مدنا أخرى مثل مشهد وبيرجند والأحواز وعبدان وخرمشهر وماهشهر وشيراز وبندر عباس.

وكانت الحكومة قد أقرت الجمعة تقنين توزيع البنزين ورفعت أسعاره بنسبة 50 في المئة وأكثر.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا للاحتجاجات، التي قتل فيها متظاهر على يد القوات الأمنية في مدينة سيرجان وسط البلاد.

