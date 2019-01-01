"هآرتس" تكشف تفاصيل تحقيق جيش الاحتلال حول مجزرة "السواركة" وطريقة "أفيخاي" بالتعامل معها

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم السبت، تفاصل تحقيق حول جريمة عائلة السواركة في دير البلح وسط قطاع غزة، وطريقة تعامل الناطق باسم الجيش الإسرائيلي مع "المجزرة".

وقالت الصحيفة العبرية عبر موقعها الإلكتروني، إنّ منزل عائلة "السواركة" التي قُتل أفرادها في غزة كان في بنك الأهداف "الاستخباراتية"، غير أن الشاباك قال أنه لم يحدث معلومات الجيش قبل التفجير.

وأضافت، الجيش الإسرائيلي اعترف، أن ثمانية من أفراد الأسرة الذين قُتلوا كانوا في مبنى لم يتم فحصه منذ عدة أشهر، فيما لم يتم فحص وجود مدنيين في المنطقة قبل الاستهداف.

وأوضحت، "في المنظومة الأمنية الإسرائيلية، أكدوا أن المبنى الذي كانت تقيم فيه الأسرة قد تمت الموافقة عليه سابقًا كهدفاً وفقًا للإجراءات المطلوبة ، لكن لم تتم إعادة فحصه قبل الهجوم، مؤكدين أن "الفلسطيني الذي تم توزيع اسمه وصورته من قبل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية ، كشخص مرتبط بالجهاد الإسلامي غير صحيحة".

وأظهر التحقيق، أن المبنى الذي كانت تعيش فيه العائلة في دير البلح وسط قطاع غزة،-وفقًا لشهادة من سكان الحي، هو كوخ من الصفيح - تم تحديده قبل عدة أشهر من قبل "بنك الأهداف" التابع للقيادة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي بأنه "بنية تحتية للجهاد "، وأنّه مورد لها وليس الشخص نفسه.

وأكدت، أنّ الجيش الإسرائيلي صنف المبنى، الذي يقع في كوخ متهدم بجوار الدفيئات، كأرض تدريب ، ومع ذلك ، كشف الفحص مع كبار مسؤولي الأمن أنه لم يتم تحديث المعلومات حوله تبعيته للجهاد وهل لا يزال قيد الاستخدام.

وشددت، أنّ تحقيق الجيش الإسرائيلي قد كشف أن الهجوم لم يكن يهدف إلى اغتيال شخص في الجهاد ، على الرغم من إعلان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية "أفيخاي أدرعي" ، ولكن لإلحاق أضرار بالبنية التحتية لها، على عكس الرسائل التي تنقلها إلى وسائل الإعلام بأنها هدف متحرك

ونوّهت، إلى أنّه "في تمام الساعة 10:30 ليلًا بين الأربعاء والخميس ، تم استلام الموافقة على قصف المبني والأهداف الأخرى باستخدام قنبلة JDAM ، والمخصصة للطائرات المقاتلة. إنه نظام سلاح مركب على القنابل الجوية ويسمح بإطلاق نار دقيق إلى الهدف من خلال نظام الملاحة GPS.

وأوضح مسؤول أمني لـ"هآرتس"، أن الحادث لم يكن واضحًا بعد ، وأن الجيش الإسرائيلي لا يفهم حتى الآن سبب وجود الأسرة في المجمع.

وقال أحد الجيران للعائلة الذي عرفها شخصياً ، إن العائلة كانت تعيش في المجمع لسنوات عديدة. وقال "يمكنني أن أشهد شخصيا أنهم كانوا في هذه المنطقة منذ أكثر من 20 عامًا، وهم معترف بهم كأشخاص بسيطين يعيشون في المكان ويعيشون من رعي الأغنام وبعض المحاصيل الزراعية.

وشهد، أنّ المجمع غير معترف به كمنطقة أمنية أو منطقة نشاط عسكري. ووفقا له ، على بعد مئات الأمتار فقط ، هناك موقع مألوف للجهاد الإسلامي هاجمته إسرائيل عدة مرات.

ونشر بحسب هآرتس، شهادة أخرى من أحد سكان المدينة كان يعرف العائلة جيدًا لهآرتس. "هذه أسرة بسيطة جدًا وفقيرة تعيش يومًا بعد يوم في سقيفة فقيرة بدون كهرباء وبدون ماء. لقد عاشوا من قطعان الأغنام وكانوا يعرفون باسم البسطاء والفقراء، فيما تم إحضار أفراد العائلة يوم الخميس للدفن في جنازة حضرها الآلاف من دير البلح. وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية ، هناك خمسة أطفال بين الشهداء. والشهداء هم رسمي أبو ملحوس ، 45 عامًا ، وابنه مهند البالغ من العمر 12 عامًا ، مريم السواركة البالغة من العمر 45 عامًا ، معاذ محمد السواركة البالغ من العمر 7 أعوام ، وسيم محمد السواركة البالغ من العمر 13 عامًا ، ويسرى السواركة البالغة من العمر 39 عامًا.

وأصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي كما نشرت "هآرتس"، بيانًا ذكر فيه أن مسؤول الجهاد البارز قد قُتل كأكبر هدف في الحركة ومسؤول عن وحدات الصواريخ في وسط قطاع غزة. كما تضمن اعلانه صورة له، فيما يعترف الجيش الإسرائيلي بأن هذه معلومة غير صحيحة.

وبعد طلب صحيفة هآرتس من الجيش الإسرائيلي فيما يتعلق بمصداقية وهوية ذلك "المسؤول الكبير" ، أكد مسؤولو الأمن أنهم لا يعرفون شخصًا يدعى "أبو ملحوس " على الإطلاق، ولا يعرف قسم المخابرات في الجيش الإسرائيلي أن أي شخص مسؤول عن نظام الصواريخ التابع للجهاد يعرف بهذا الاسم.

وكشف التحقيق، أن مصدر إعلان الجيش الإسرائيلي عن الاغتيال الكبير هو معلومات غير موثوقة جمعها " أفيخاي ادرعي" من الشبكات. توزع عبر الشبكات الاجتماعية

واعترف الجيش الإسرائيلي بأن السلوك،كان غير مهني واعتمد على المعلومات على الشبكات التي تكون مصداقيتها مشكوك فيها. دون إجراء اختبار.