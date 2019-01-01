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موعد صرف شيكات الشؤون للاسر الفقيرة في غزة والضفة 2019

السبت 16 نوفمبر 2019 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
موعد صرف شيكات الشؤون للاسر الفقيرة في غزة والضفة 2019


سما / وكالات/

قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية داود الديك، اليوم السبت، إنه لم يتم تحديد موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية للمستفيدين في غزة والضفة.

وأضاف الديك في تصريحات صحفية، أن الوزارة تعمل على بيانات أعداد المستفيدين، مؤكدا في الوقت ذاته أن يتم صرف شيكات الشؤون قبل نهاية العام الجاري 2019م.

وتطرق في تصريحاته إلى الوزارة أضافت أسماء جديدة إلى أعداد المستفيدين من مخصصات الشؤون الاجتماعية، في حين سيتم إعفاء عددا من الأسر من المخصصات بعد تحديث البيانات.

ويستفيد من مخصصات الشؤون الاجتماعية 71 ألف مستفيد في قطاع غزة، و39 ألف مستفيد في الضفة المحتلة بقيمة مالية إجمالية تقدر بــ 130 مليون شيكل، وتتراوح المخصصات لكل عائلة ما بين 750 إلى 1800 شيكل للدفعة الواحدة كل 3 أشهر.

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