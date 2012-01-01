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ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

السبت 16 نوفمبر 2019 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام


رام الله / سما /

 قال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن ثلاثة أسرى يواصلون اضرابهم المفتوح عن الطعام،

و هم الأسير أحمد زهران المضرب منذ 56 يوما، والأسير مصعب الهندي المضرب منذ 54 يوماً، والأسير عبد الله سمحان منذ 12 يوما.

وأكد عبد ربه أن الأسيرين زهران والهندي يعانيان من ضعف في بنية الجسم وتعب شديد، ويرفضان الحصول على مدعمات أو إجراء أيه فحوصات ويواصلان إضرابهما رفضاً لاعتقالهما الاداري، وهما يقبعان في عزل "نتيسان" الرملة.

ولفت عبد ربه الى أن الأسير سمحان، القابع في معتقل "نفحة" الصحراوي يواصل إضرابه احتجاجاً على استمرار سلطات الاحتلال اعتقال شقيقته روان سمحان المحكومة بالسّجن لمدة (18) شهراً والقابعة في معتقل "الدامون"، علماً أن الأسير سمحان معتقل منذ عام 2012 ومحكوم بالسجن لـ19 عاما.

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