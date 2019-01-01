  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بيرتس ينتقد نتنياهو لإعفائه حماس من المسؤولية خلال القتال الأخير مع الجهاد الاسلامي

السبت 16 نوفمبر 2019 01:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيرتس ينتقد نتنياهو لإعفائه حماس من المسؤولية خلال القتال الأخير مع الجهاد الاسلامي


القدس المحتلة/سما/

قال رئيس حزب "العمل" الإسرائيلي عمير بيرتس، ان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ارتكب خطأ فادحًا بإعفاء حركة حماس من المسؤولية عن جولة القتال الأخيرة مع الجهاد الاسلامي حسب قناة "كان" العبرية.
 
وتعقيباً على إطلاق الصواريخ الليلة الماضية على مدينة بئر السبع، قال بيرتس: إنه "إذا ما كانت حماس صاحبة القرار في قطاع غزة، فإنها تتحمل بموجب ذلك المسؤولية عن أي عملية تنطلق منه ضد إسرائيل، حتى وإن قامت حركة الجهاد الإسلامي أو أي منظمة أخرى بإطلاق القذائف الصاروخية"، وفق تعبيره.
 
ووفقاً للقناة، أعربت مصادر في الأجهزة الأمنية عن اعتقادها بأن جهات في الجهاد الإسلامي تعارض اتفاق وقف اطلاق النار المبرم مع إسرائيل، هي التي تفق وراء إطلاق الصواريخ الجديدة، إلا أن الجيش الإسرائيلي حمل حماس المسؤولية، حيث اغارت طائرات من سلاح الجو على أهداف للحركة.

الأكثر قراءة اليوم

معاتباً الإخوة في الشق الآخر.. القيادي الأغا متسائلاً: هل ما يحدث في غزة كما يحدث في الواق واق ؟

مسؤولون إسرائيليون يدعون إلى التنازل عن وساطة مصر بغزة

مسؤول إسرائيلي رفيع: "لم نتعهد بوقف سياسة الاغتيالات"

القسام تنعى احد اعضائها استشهد خلال العدوان

صحيفة عبرية: عائلات إسرائيلية ستقدم دعوى تعويض قضائية ضخمة ضد حماس و3 صرافين

هنية يهاتف النخالة ويشيد بأداء المقاومة في المواجهة الأخيرة

الاعلام العبري: لقاء هام يجمع غانتس بالرئيس الاسرائيلي.. ولائحة اتهام ضد نتنياهو خلال أيام

الأخبار الرئيسية

نجل شارون : فشلنا في جولة القتال الأخيرة والجهاد جعلنا نتعود على تلقي الصواريخ وشل نصف الدولة

o

وسائل إعلام إسرائيلية : "الجهاد الإسلامي" استخدمت صاروخا جديدا فاجأ إسرائيل

تقديرات الاحتلال : حماس من اطلقت الصواريخ الليلة وبناءً عليه تم قصف مواقعها

قيادي في الجهاد : نحن وحماس إخوة الدم والسلاح وما حدث "غمامة صيفٍ تنجلي"

صاروخان باتجاه مدينة بئر السبع والاحتلال يشن سلسلة غارات على مواقع للمقاومة بغزة فجرا