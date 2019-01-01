بيرتس ينتقد نتنياهو لإعفائه حماس من المسؤولية خلال القتال الأخير مع الجهاد الاسلامي

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس حزب "العمل" الإسرائيلي عمير بيرتس، ان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ارتكب خطأ فادحًا بإعفاء حركة حماس من المسؤولية عن جولة القتال الأخيرة مع الجهاد الاسلامي حسب قناة "كان" العبرية.



وتعقيباً على إطلاق الصواريخ الليلة الماضية على مدينة بئر السبع، قال بيرتس: إنه "إذا ما كانت حماس صاحبة القرار في قطاع غزة، فإنها تتحمل بموجب ذلك المسؤولية عن أي عملية تنطلق منه ضد إسرائيل، حتى وإن قامت حركة الجهاد الإسلامي أو أي منظمة أخرى بإطلاق القذائف الصاروخية"، وفق تعبيره.



ووفقاً للقناة، أعربت مصادر في الأجهزة الأمنية عن اعتقادها بأن جهات في الجهاد الإسلامي تعارض اتفاق وقف اطلاق النار المبرم مع إسرائيل، هي التي تفق وراء إطلاق الصواريخ الجديدة، إلا أن الجيش الإسرائيلي حمل حماس المسؤولية، حيث اغارت طائرات من سلاح الجو على أهداف للحركة.