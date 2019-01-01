  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة: 36 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 128 مطلوبا الأسبوع الماضي

السبت 16 نوفمبر 2019 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

تنقل 36 الف مواطن ومواطنة وزائر عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي  ، فيما أوقفت الشرطة 128 مطلوبا للقضاء والنيابة العامة .

وذكرت ادارة  العلاقات العامة و الإعلام في الشرطة " أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (18850) شخصا ، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (17025) شخصا ، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة .

ونوهت أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على (128) مطلوبا للقضاء وممنوعا من السفر ،سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر ، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية ، وهم مطلوبين في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها .

و أضافت  " أن جميع الأجهزة الأمنية و المدنية في الإدارة العامة للمعابر و الحدود قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين ، حيث تم التنسيق ل (11) حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية  ، فيما أعاد الجانب الإسرائيلي (20) مواطنا خلال الفترة نفسها بحجة الأسباب الأمنية " .

واشارت الى ان الحركة هذا الاسبوع على معبر الكرامه مفتوحة في الاتجاهين على مدار24 الساعة من الاحد حتى الخميس دون اي تشويشات على حركة المسافرين ، وتتوقف الحركة يوم الجمعة عند الساعة 10:30 صباحا ، فيما دوام يوم السبت من الساعة 7:30 صباحا حتى الساعة 12:00 ظهرا في الاتجاهين .

#الشرطة الفلسطينية #معبر الكرامة

الأكثر قراءة اليوم

معاتباً الإخوة في الشق الآخر.. القيادي الأغا متسائلاً: هل ما يحدث في غزة كما يحدث في الواق واق ؟

مسؤولون إسرائيليون يدعون إلى التنازل عن وساطة مصر بغزة

مسؤول إسرائيلي رفيع: "لم نتعهد بوقف سياسة الاغتيالات"

القسام تنعى احد اعضائها استشهد خلال العدوان

صحيفة عبرية: عائلات إسرائيلية ستقدم دعوى تعويض قضائية ضخمة ضد حماس و3 صرافين

هنية يهاتف النخالة ويشيد بأداء المقاومة في المواجهة الأخيرة

الاعلام العبري: لقاء هام يجمع غانتس بالرئيس الاسرائيلي.. ولائحة اتهام ضد نتنياهو خلال أيام

الأخبار الرئيسية

بيرتس ينتقد نتنياهو لإعفائه حماس من المسؤولية خلال القتال الأخير مع الجهاد الاسلامي

o

وسائل إعلام إسرائيلية : "الجهاد الإسلامي" استخدمت صاروخا جديدا فاجأ إسرائيل

تقديرات الاحتلال : حماس من اطلقت الصواريخ الليلة وبناءً عليه تم قصف مواقعها

قيادي في الجهاد : نحن وحماس إخوة الدم والسلاح وما حدث "غمامة صيفٍ تنجلي"

صاروخان باتجاه مدينة بئر السبع والاحتلال يشن سلسلة غارات على مواقع للمقاومة بغزة فجرا