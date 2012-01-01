ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

رام الله / سما /

يواصل ثلاثة أسرى في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام، أقدمهم الأسير أحمد زهران المضرب منذ 56 يوما، والأسير مصعب الهندي المضرب منذ 54 يوماً، والأسير عبد الله سمحان منذ 12 يوما.

وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن الأسيرين زهران والهندي يواصلان إضرابهما رفضا لاعتقالهما الاداري، وهما يقبعان في عزل "نتيسان" الرملة، وسط تدهور حالتهما الصحية بشكل يومي، حيث يعانيان من ضعف في بنية الجسم وتعب شديد، ويرفضان الحصول على مدعمات أو إجراء أيه فحوصات طبية.

ولفت عبد ربه الى أن الأسير سمحان، والقابع في معتقل "نفحة" الصحراوي يواصل إضرابه احتجاجا على استمرار سلطات الاحتلال اعتقال شقيقته روان سمحان المحكومة بالسّجن لمدة (18) شهراً والقابعة في معتقل "الدامون"، علماً أن الأسير سمحان معتقل منذ عام 2012 ومحكوم بالسجن لـ19 عاما.