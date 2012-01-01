  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

السبت 16 نوفمبر 2019 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

يواصل ثلاثة أسرى في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام، أقدمهم الأسير أحمد زهران المضرب منذ 56 يوما، والأسير مصعب الهندي المضرب منذ 54 يوماً، والأسير عبد الله سمحان منذ 12 يوما.

وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن الأسيرين زهران والهندي يواصلان إضرابهما رفضا لاعتقالهما الاداري، وهما يقبعان في عزل "نتيسان" الرملة، وسط تدهور حالتهما الصحية بشكل يومي، حيث يعانيان من ضعف في بنية الجسم وتعب شديد، ويرفضان الحصول على مدعمات أو إجراء أيه فحوصات طبية.

ولفت عبد ربه الى أن الأسير سمحان، والقابع في معتقل "نفحة" الصحراوي يواصل إضرابه احتجاجا على استمرار سلطات الاحتلال اعتقال شقيقته روان سمحان المحكومة بالسّجن لمدة (18) شهراً والقابعة في معتقل "الدامون"، علماً أن الأسير سمحان معتقل منذ عام 2012 ومحكوم بالسجن لـ19 عاما.

#الأسرى #اضراب عن الطعام

الأكثر قراءة اليوم

معاتباً الإخوة في الشق الآخر.. القيادي الأغا متسائلاً: هل ما يحدث في غزة كما يحدث في الواق واق ؟

مسؤولون إسرائيليون يدعون إلى التنازل عن وساطة مصر بغزة

مسؤول إسرائيلي رفيع: "لم نتعهد بوقف سياسة الاغتيالات"

القسام تنعى احد اعضائها استشهد خلال العدوان

صحيفة عبرية: عائلات إسرائيلية ستقدم دعوى تعويض قضائية ضخمة ضد حماس و3 صرافين

هنية يهاتف النخالة ويشيد بأداء المقاومة في المواجهة الأخيرة

الاعلام العبري: لقاء هام يجمع غانتس بالرئيس الاسرائيلي.. ولائحة اتهام ضد نتنياهو خلال أيام

الأخبار الرئيسية

بيرتس ينتقد نتنياهو لإعفائه حماس من المسؤولية خلال القتال الأخير مع الجهاد الاسلامي

o

وسائل إعلام إسرائيلية : "الجهاد الإسلامي" استخدمت صاروخا جديدا فاجأ إسرائيل

تقديرات الاحتلال : حماس من اطلقت الصواريخ الليلة وبناءً عليه تم قصف مواقعها

قيادي في الجهاد : نحن وحماس إخوة الدم والسلاح وما حدث "غمامة صيفٍ تنجلي"

صاروخان باتجاه مدينة بئر السبع والاحتلال يشن سلسلة غارات على مواقع للمقاومة بغزة فجرا