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كتائب القسام ستنشر الليلة تفاصيل عملية الباص خلال "حد السيف"

السبت 16 نوفمبر 2019 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
كتائب القسام ستنشر الليلة تفاصيل عملية الباص خلال "حد السيف"


غزة / سما /

قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنها ستنشر التفاصيل الكاملة لعملية الباص خلال عملية "حد السيف".

وأضافت الكتائب عبر منصاتها الإلكترونية، أن التفاصيل التي سيتم كشفها منذ صدور قرار قائد هيئة الأركان وحتى تنفيذ العملية.

ومن المقرر أن تنشر الدائرة العسكرية للكتائب تفاصيل العملية النوعية عند الساعة السابعة من مساء اليوم بتوقيت القدس المحتلة عبر الموقع الإلكتروني.

وفي فبراير العام الماضي، نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام فيديو مصور لحظة استهداف حافلة تقل جنودًا إسرائيليين بصاروخ "كورنيت" شرق جباليا شمالي قطاع غزة.

ويظهر في الفيديو الباص وهو يسير وبجانبه عدد من الجنود قبل استهداف بالصاروخ الذي أصابه بشكل مباشر، فيما اندلعت النيران فيه بشكل كامل.

ويأتي تصعيد المقاومة آنذاك ردا على عملية نفذتها قوة خاصة إسرائيلية في منطقة خان يونس (جنوبي القطاع) أسفرت عن استشهاد سبعة فلسطينيين، بينهم قيادي ميداني بكتائب القسام، ومقتل ضابط إسرائيلي برتبة مقدم .

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