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التعاون الإسلامي ترحب بتجديد ولاية الأونروا

السبت 16 نوفمبر 2019 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
التعاون الإسلامي ترحب بتجديد ولاية الأونروا


غزة / سما /

 رحّبت منظمة التعاون الإسلامي بالتصويت لصالح جملة من مشروعات القرارات الخاصة بفلسطين في اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، لا سيما القرار الخاص بتجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لثلاث سنوات قادمة، الذي تم اعتماده بأغلبية 170 صوتاً، مقابل تصويت الولايات المتحدة واسرائيل ضد القرار.

وعدت المنظمة تجديد ولاية الأونروا "التزاماً وإجماعاً دولياً على دعم حقوق الشعب الفلسطيني وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم بناءً على القرار 194".

وأثنى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، "على مواقف الدول التي صوتت لصالح القرار"، داعياً في الوقت نفسه "جميع الدول إلى ترجمة هذا الدعم السياسي بإسهامات مالية، لتمكين وكالة الأونروا من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين إلى حين حل قضيتهم حلاً نهائياً وفقاً للقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة".

وسعت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على مدى الأشهر الماضية إلى تغيير قواعد التفويض الممنوح لـ"الأونروا"، الذي يتمّ التصويت عليه كل ثلاثة أعوام.

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