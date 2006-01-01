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لوكسمبورغ تتكفل بعلاج شبان من غزة

السبت 16 نوفمبر 2019 12:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
لوكسمبورغ تتكفل بعلاج شبان من غزة


غزة / سما /

 قررت سلطة لوكسمبورغ بتقديم المنحة العلاجية لشبان من قطاع غرة، اصيبوا برصاص قوات الاحتلال.

وقالت مصادر اعلامية ان مجلس وزراء لوكسمبورغ، وافق على منح المركز الشفائي في لوكسمبورغ الميزانية اللازمة، لتقديم العلاج لشبان من قطاع غزة، أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمدة عام كامل، يبدأ مطلع يناير المقبل.

وسيتولى المركز الشفائي تحمل نفقة علاج هؤلاء الشبان، الذين اصيبوا في مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال عام 2018، والموجودين حاليا في مراكز طبية تتبع منظمة "أطباء بلا حدود" في غزة وعمان، فيما تتولى وزارة الصحة والتعاون الدولي في لوكسمبورغ نفقات الإقامة .

وستقوم منظمة "أطباء بلا حدود" بإجلاء الحالات الصعبة التي تتطلب اجراء عمليات جراحية معقدة، فيما ستقدم وزارة الخارحية والشؤون الأوروبية الدعم اللازم من اجل ذلك .

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