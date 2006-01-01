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ما هي حقيقة خبر وفاة الفنان عادم إمام ؟

السبت 16 نوفمبر 2019 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما هي حقيقة خبر وفاة الفنان عادم إمام ؟


وكالات / سما /

نفى المخرج المصري، رامي إمام، الابن البكر للفنان الكبير، عادل إمام، شائعة وفاة أبيه ووصفها بأنها "سخيفة".

وعلق نجل الزعيم عادل إمام على ما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة قائلا: "الحديث عن وفاة عادل إمام شائعات سخيفة، وليست المرة الأولى التي تطلق مثل تلك الأقاويل".

من جانبه، أكد نقيب الممثلين في مصر، أشرف زكي، أن أنباء وفاة عادل إمام "كذب"، مؤكدا أن الزعيم في بيته ولم يدخل أي مستشفى كما تدعي تلك الصفحات.

وتداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماع أنباء حول وفاة "الزعيم" عادل إمام بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

#عادم إمام #وفاة

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