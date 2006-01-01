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الإعلام: استهداف عمارنة لن يطفئ الحقيقة ويستدعي توفير الحماية للصحفيين

السبت 16 نوفمبر 2019 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

اعتبرت وزارة الإعلام، أن استهداف الاحتلال للصحفي معاذ عمارنة، خلال تغطية مسيرة منددة بالاستيطان في صوريف شمال الخليل، استمرار لسجل أسود حافل بملاحقة حراسة الحقيقة، ومحاولة أخرى لحجب الجرائم المتواصلة بحق أبناء شعبنا.

ورأت وزارة الاعلام في بيان صحفي اليوم السبت، أن إصابة الصحفي عمارنة برصاصة في عينه اليسرى تثبت من جديد أن إسرائيل تتنكر لكل القوانين الدولية، وتمعن في الاعتداء على كل من يحاول نقل عدوانها.

وأكدت أن ما تعرض له عمارنة لن يطفئ عين الحقيقة، ويستدعي تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي (2222) الخاص بحماية الصحفيين والصادر قبل أربع سنوات.

ودعت الاتحادين الدولي والعربي للصحفيين إلى التحرك، وفعل كل ما هو ممكن لحماية الإعلاميين، ومحاسبة دولة الاحتلال عن جرائمها، التي لا تسقط بالتقادم.

 
#وزارة الإعلام #صحفيين #معاذ عمارنة

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