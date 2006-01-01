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التعاون الإسلامي ترحب بالتصويت لصالح قرار تجديد تفويض ولاية "الأونروا"

السبت 16 نوفمبر 2019 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالتصويت لصالح جملة من القرارات الخاصة بفلسطين، في اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، خاصة المتعلقة بتجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لثلاث سنوات مقبلة، والذي اعتمد بأغلبية 170 صوتا، مقابل تصويت دولتين (الولايات المتحدة وإسرائيل) ضد القرار.

واعتبرت المنظمة في بيان لها، اليوم السبت هذا التصويت: التزاما وإجماعا دوليين على دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم وفقا للقرار "194".

وثمن الأمين العام للمنظمة يوسف بن أحمد العثيمين، مواقف الدول التي صوتت لصالح القرار، داعيا إياها إلى ترجمة هذا الدعم السياسي بمساهمات مالية، لتمكين وكالة الأونروا من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين إلى حين حل قضيتهم حلا نهائيا، وفقا للقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة.

#منظمة التعاون الإسلامي #الأونروا

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