أول "آبل" قابل للطي يتحدى "سامسونج"

وكالات / سما /

يقترب عام 2020 مسرعًا ليكشف لنا عن قائمة كبيرة من الهواتف الذكية المزمع إصدارُها، وتبين لنا الدعاية إمكانات لم يرَها أحد من قبل؛ فتدهشنا الهواتف الذكية بتصميم مبتكر، وشاشة قابلة للطي، وبرامج محسّنة، إضافةً إلى معالج متقدم، كما قطعت صناعة الكاميرات شوطًا طويلًا من التطور، فتُصمم حاليًا بوحدة متعددة العدسات؛ ولكن قبل التفكير في الشراء اطرح هذا السؤال على نفسك "هل أنت من عشاق الألعاب أم من محبي التقاط الصور أم تفضل أجهزة سريعة الأداء ولا تهتم بإمكانيات أخرى؟".

إجابة سؤالك لن تعرفها من الإعلانات التي تتسلل إلينا عبر المواقع وشاشة التلفزيون؛ فلاشك أن سوق الهواتف الذكية تشهد منافسة شرسة بين الشركات العالمية، في محاولة لاستقطاب أكبر عدد من المشترين عبر الدعاية الكبيرة التي يعمل على إعدادها محترفون، فمع كثرة الأجهزة الجديدة أمامك لا تعرف أفضلها أو قد تشتري الهاتف الخطأ الذي لا يلبي رغبتك!.

لذا نقدم إليك موجزًا عن قائمة الهواتف الذكية القادمة وأسعار بعضها التي من المتوقع إصدارها في العام المقبل؛ وفقًا لبعض التسريبات عن الأجهزة الجديدة أو إعلاناتها حتى تتضح الرؤية أمامك عن المستقبل.

Apple iPhone X Fold

سيكون أول هاتف قابل للطي من "آبل" التي تأخرت في إصداره عن المنافسين كعادتها في السنوات الأخيرة، لكن ينتظر عشاقها حلًا لكثير من المشاكل التي واجهتها منافساتها في السوق.

صُمم الجهاز مزودًا بشبكة الجيل الخامس إلى جانب العديد من المميزات المتقدمة، وسيتم استخدام معالج ومكونات خاصة في الجهاز للخروج بشيء مختلف.

لكن لن نتفاجأ في الواقع إذا قامت الشركة بتأجيل مشروعها حتى عام 2021.

Samsung Galaxy Fold 2

طرحت شركة "سامسونج"، أول هاتف ذكي قابل للطي في عام 2019، وتقوم بالعمل على الجيل الثاني الذي سيشهد حلًا للعديد من المشاكل التي واجهتها في الإصدار الأول.

يتزايد اتجاه الأجهزة القابلة للطي، حيث تعمل "جوجل" على تطوير نظام تشغيل أندرويد فعّال للهواتف الذكية القابلة للطي.

وصُمم Samsung Galaxy Fold 2 بسعة بطارية 6000 مللي أمبير، وآلية قابلة للطي محسنة، كانت هناك بعض المشاكل في تصميم Galaxy Fold، وستقوم سامسونج بتصحيح كل تلك الأخطاء في Fold 2.

Xiaomi Mi Flex

يكاد "شاومي" أن ينضم إلى قائمة الشركات التجارية التي تصدر الهواتف الذكية القابلة للطي بإصدار Xiaomi Mi Flex.

سيحتوي Mi Flex على شاشات عرض مزدوجة، وشاشة كبيرة في المقدمة، وشاشة ثانوية في الجزء العلوي الخلفي.

ستتمتع بكاميرا خلفية بثلاث عدسات، وسماعة أذن مخفية، وكاميرا سيلفي منبثقة بتصميم رائع.

كما يتميز بتصميم مبتكر ومعالج متطور بنصف التكلفة مقارنةً بين الماركات الكبيرة الأخرى، وسيعمل بنظام تشغيلAndroid 9.0 Pie، ومن المتوقع أن يبلغ سعره 700 دولار.

جوال Moto Razr V4

وحققت هواتف موتورولاRazr نجاحًا كبيرًا، حيث باعت الشركة 130 مليون وحدة في أربع سنوات، والآن "موتورولا رازر" تعود ولكن بتصميم قابل للطي، وبسعر حوالي 1500 دولار!.

وفقًا لصور الاختراع، فإن الهاتف توجد به شاشة مزدوجة مع شاشة ثانوية في الوسط وكاميرا في النصف العلوي من الجانب الخلفي.

سوف يحتوي على تصميم مرن وقابل للطي، وهناك أيضًا شائعات بأن العلامة التجارية قد وقعت أيضًا صفقة مع Verizon لتوزيع الجهاز في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

جوال iPhone XII

لا نرى هاتفًا قابلًا للطي من آبل، وعوضًا عن ذلك سيكون الجوال القادم منها إصدارًا جديدًا من سلسلة "إكس" الخاصة بها.

أهم ميزة ستكون متوفرة في هذا الجهاز هو أنه سيدعم شبكات الجيل الخامس، في الجيل التالي من الهواتف الذكية سيكون الذكاء الاصطناعي أمرًا كبيرًا، وتعمل شركة آبل على سلسلة جديدة من الرقائق تسمى الرقائق الإلكترونية، وتهدف هذه الرقائق لتسريع العمليات القائمة على الذكاء الاصطناعي.

سنرى أيضًا بعض ميزات الكاميرا الرائعة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل أوضاع مختلفة وتطبيق كاميرا مخصص لدراسة التفضيلات الجمالية للمستخدم لضبط إعداد الكاميرا وفقًا لذلك.

جوال مايكروسوفت Andromeda

وبحسب ما ورد تعمل شركة مايكروسوفت على جهاز قابل للطي لسنوات يُطلق عليها اسم Andromeda، وقد أشيع بأن بإمكاننا رؤيته أخيرًا العام المقبل.

قد يأتي مع قلم مثل Surface للكمبيوتر المحمول، وسيكون الهاتف الذكي / الجهاز اللوحي متضمنًا وظائف الجهاز اللوحي عن طريق الطي والهاتف الذكي عن طريق الطي إلى النصف.

تتطلع مايكروسوفت أيضًا إلى تعديل نظام التشغيل ويندوز للأجهزة القابلة للطي وتخطط أيضًا لبعض التطبيقات المفيدة للعمل على الأجهزة ذات الشاشة المزدوجة والقابلة للطي.

نوكيا 10

شاهدنا سابقًا هواتف ذكية مثل Nokia 1020 وNokia 808 PureView مع مميزات للكاميرا فريدة، وتشير بعض التقارير إلى أنه في العام القادم يمكننا رؤية هاتف رائع يسمى Nokia 10 يدعم شبكات الجيل الخامس.

وفقاً للتقرير ستكون الكاميرا الخلفية مكونة من 5 عدسات، وسيكون متطورًا للغاية ما سيجعله ينافس على لقب أفضل هاتف ذكي للتصوير.

قد يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 20 ميغا بكسل أو إعداد كاميرا مزدوجة، تتحمل ZEISS Optics مسؤولية عدسات الكاميرا.