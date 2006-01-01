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مانشستر يونايتد يجهز 200 مليون لضم صفقتين في يناير

السبت 16 نوفمبر 2019 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر يونايتد يجهز 200 مليون لضم صفقتين في يناير


وكالات / سما /

يبدو أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، سيقتحم بقوة فترة الإنتقالات الشتوية في يناير المقبل ويعقد صفقات من العيار الثقيل.

حيث حدد النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أهدافه في الميركاتو الشتوي وطلب من الإدارة التحرك بسرعة قبل الدخول في أي منافسة مع الأندية الأخرى.

أشارت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن الثنائي، الإنجليزي جيدون سانشو، جناح نادي بوروسيا دورتموند الألماني، والنرويجي إيرلينج، مهاجم نادي ريد بول سالزبورج.

ورصدت إدارة الشياطين الحمر، مبلغ 200 مليون جنيه استرليني من أجل التعاقد مع الثنائي، حيث تبلغ قيمة سانشو حوالي 100 مليون، بينما تبلغ قيمة هالاند 85 مليون استرليني.

ويعيش سانشو فترة صعبة مع دورتموند، خاصة بعد خروجه مبكراً في المباراة الأخيرة ضد الغريم التقليدي بايرن ميونخ، قبل أن يتم تغريمه بسبب عودته المتأخرة من إنجلترا.

وتعتقد إدارة مانشستر يونايتد أن هذا الوقت هو الأمثل بالإنفضاض على سانشو وتقديم عرض مناسب في يناير، بعد فشل الحصول على خدماته مطلع الموسم الجاري.

ويضع النادي آماله على العلاقة القوية بين سولشاير ومواطنه هالاند، لحسم الصفقة لصالحه، بعدما أصبح اللاعب هدفاً أساسياً للأندية الكبرى في أوروبا.

#مانشستر يونايتد

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