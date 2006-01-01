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مخيتاريان يهاجم مدرب آرسنال بسبب تكتيكاته الصارمة

السبت 16 نوفمبر 2019 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مخيتاريان يهاجم مدرب آرسنال بسبب تكتيكاته الصارمة


وكالات / سما /

انتقد هنريك مخيتاريان لاعب آرسنال الإنجليزي السابق التكتيكات الصارمة التي يتبعها المدرب أوناي إيمري ، حيث يزعم أنه شديد التركيز وحرمه من فرصة اللعب بحرية تامة.

وقرر صانع الألعاب الدولي الأرميني الانتقال إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي في وقت سابق من سوق الانتقالات الصيفية ، وذلك بالانضمام إلى نادي روما على سبيل الإعارة لمدة عام واحد.

واضطر هنريك مخيتاريان للرحيل عن ملعب الإمارات بسبب تراجع مستوى مشاركته بنسبة كبيرة تحت قيادة المدرب أوناي إيمري ، على الرغم من الخدمات الكبيرة التي قدمها مع آرسين فينجر.

وقال مخيتاريان الذي اشتهر سابقاً مع بوروسيا دورتموند قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد : “إيمري اهتم أكثر بالتكتيكات ، ولهذا السبب تغير دوري ولم أحصل على دقائق كثيرة مثل السابق”.

وتابع بقوله : “كنت ألعب كجناح ولكن مع إيمري كان يتوجب عليّ أن ألعب كلاعب خط وسط دفاعي ، لهذا السبب أيضاً لم أستطع المساهمة في العديد من الأهداف أو المساعدة على تقديم الإضافة”.

وانتقد النجم الأرميني تكتيكات أوناي إيمري واضاف : “أحب أن ألعب بحرية أكبر وأن أتحرك أينما توجد مساحة في الملعب ، لكن ذلك مع إيمري لم يكن ممكناً لأن عليك القيام بالمهمة التي يطلبها المدرب”.

#مخيتاريان #آرسنال

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