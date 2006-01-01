  1. الرئيسية
  2. الرياضة

12 منتخباً ضمنوا التأهل رسمياً لبطولة يورو 2020

السبت 16 نوفمبر 2019 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
12 منتخباً ضمنوا التأهل رسمياً لبطولة يورو 2020


وكالات / سما /

حسمت العديد من المنتخبات الأوروبية تأهلها لبطولة يورو 2020 بشكل رسمي قبل انتهاء التصفيات، وتبقى 8 مقاعد فقط سوف تتنافس عليها المنتخبات المتبقية في التصفيات لاكتمال النصاب.

وسيشارك في بطولة أمم أوروبا 24 منتخباً وفقاً للتعديلات الجديدة التي بدأ العمل بها منذ النسخة الماضية، ويتأهل 20 منتخباً عن طريق التصفيات الحالية، بينما سيكون هناك 4 مقاعد مخصصة لبطولة دوري الأمم الأوروبية بالنسبة للمنتخبات التي ستفشل بالتأهل عن طريق التصفيات.

ويعد منتخبي إيطاليا وبلجيكا الوحيدان اللذان حسما التأهل إلى يورو 2020 بتحقيق الفوز بجميع المباريات، دون تلقي أي هزيمة أو السقوط في فخ التعادل، علماً أنه تبقى مباراتين لإدين هازارد ورفاقه، ومباراة واحدة للأزوري.

وكان هناك 6 منتخبات ضمنوا التأهل بشكل رسمي قبل انطلاق الجولة الدولية الحالية، وهي إيطاليا، إسبانيا، بلجيكا، بولندا، روسيا وأوكرانيا، وانضم إليهم 4 منتخبات أخرى يوم الخميس الماضي، ومنتخبات آخرين يوم أمس الجمعة.

وفيما يلي المنتخبات التي تأهلت رسمياً لبطولة أمم أوروبا 2020

إنجلترا

التشيك

أوكرانيا

إسبانيا

السويد

بولندا

فرنسا

تركيا

بلجيكا

روسيا

إيطاليا

فنلندا

#يورو 2020 #منتخبات

الأكثر قراءة اليوم

معاتباً الإخوة في الشق الآخر.. القيادي الأغا متسائلاً: هل ما يحدث في غزة كما يحدث في الواق واق ؟

مسؤولون إسرائيليون يدعون إلى التنازل عن وساطة مصر بغزة

مسؤول إسرائيلي رفيع: "لم نتعهد بوقف سياسة الاغتيالات"

القسام تنعى احد اعضائها استشهد خلال العدوان

صحيفة عبرية: عائلات إسرائيلية ستقدم دعوى تعويض قضائية ضخمة ضد حماس و3 صرافين

الاعلام العبري: لقاء هام يجمع غانتس بالرئيس الاسرائيلي.. ولائحة اتهام ضد نتنياهو خلال أيام

"هآرتس: الجيش الإسرائيلي يعترف بانه قتل عائلة "السواركة" في غزة بـ "الخطأ"!

الأخبار الرئيسية

تقديرات الاحتلال : حماس من اطلقت الصواريخ الليلة وبناءً عليه تم قصف مواقعها

قيادي في الجهاد : نحن وحماس إخوة الدم والسلاح وما حدث "غمامة صيفٍ تنجلي"

صاروخان باتجاه مدينة بئر السبع والاحتلال يشن سلسلة غارات على مواقع للمقاومة بغزة فجرا

هايلي: حرمان سلام فياض من منصب بالأمم المتحدة وقطع المساعدات عن الاونروا أهم إنجازاتي

هنية يهاتف النخالة ويشيد بأداء المقاومة في المواجهة الأخيرة