12 منتخباً ضمنوا التأهل رسمياً لبطولة يورو 2020

حسمت العديد من المنتخبات الأوروبية تأهلها لبطولة يورو 2020 بشكل رسمي قبل انتهاء التصفيات، وتبقى 8 مقاعد فقط سوف تتنافس عليها المنتخبات المتبقية في التصفيات لاكتمال النصاب.

وسيشارك في بطولة أمم أوروبا 24 منتخباً وفقاً للتعديلات الجديدة التي بدأ العمل بها منذ النسخة الماضية، ويتأهل 20 منتخباً عن طريق التصفيات الحالية، بينما سيكون هناك 4 مقاعد مخصصة لبطولة دوري الأمم الأوروبية بالنسبة للمنتخبات التي ستفشل بالتأهل عن طريق التصفيات.

ويعد منتخبي إيطاليا وبلجيكا الوحيدان اللذان حسما التأهل إلى يورو 2020 بتحقيق الفوز بجميع المباريات، دون تلقي أي هزيمة أو السقوط في فخ التعادل، علماً أنه تبقى مباراتين لإدين هازارد ورفاقه، ومباراة واحدة للأزوري.

وكان هناك 6 منتخبات ضمنوا التأهل بشكل رسمي قبل انطلاق الجولة الدولية الحالية، وهي إيطاليا، إسبانيا، بلجيكا، بولندا، روسيا وأوكرانيا، وانضم إليهم 4 منتخبات أخرى يوم الخميس الماضي، ومنتخبات آخرين يوم أمس الجمعة.

وفيما يلي المنتخبات التي تأهلت رسمياً لبطولة أمم أوروبا 2020

إنجلترا

التشيك

أوكرانيا

إسبانيا

السويد

بولندا

فرنسا

تركيا

بلجيكا

روسيا

إيطاليا

فنلندا