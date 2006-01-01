فتح: تصويت الأمم المتحدة حول الأونروا انتصار لشعبنا وهزيمة لترمب ونتنياهو

رام الله / سما /

رحبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح " بنتيجة التصويت الذي جرى يوم أمس في الأمم المتحدة، على مشروع قرار تجديد تفويض عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا "، معتبرة أنه يشكل انتصارا لشعبنا، وقيادته، وقضيته الوطنية العادلة، وهزيمة نكراء لثنائي "صفقة القرن".

وأكدت "فتح"، في بيان صدر عن مفوضية الاعلام والثقافة، اليوم السبت، ان تصويت 170 دولة لصالح هذا القرار، مقابل اعتراض الولايات المتحدة واسرائيل "جاء نتيجة لصمود شعبنا، ونضاله الوطني المتواصل، واصراره على نيل حقوقه الوطنية، وفي مقدمتها حق العودة، ولموقف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والقيادة الوطنية الفلسطينية الصلب في وجه ترمب ونتنياهو، وصفقتهما العار".

وأشارت "فتح" الى ان هذا التصويت دليل على عزلة ترمب ونتنياهو الدولية، وعُزلة مشاريعهما لتصفية القضية الفلسطينية على الساحة الدولية.

واعتبرت أن التصويت أثبت أن الغالبية الكاسحة من المجتمع الدولي لا تزال تنحاز لمنطق الحق والعدل، ومنطق القانون الدولي وروحه، وترفض سلب الشعوب حقوقها الوطنية، وخاصة حقها بتقرير المصير، والذي هو مؤشر إلى ان العالم لا يزال يدعم حق العودة للاجئين الفلسطينيين، الذي يدعمه القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها القرار "194".

وعاهدت "فتح" في بيانها، جماهير شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، والأمة العربية، وأحرار العالم بأنها ستواصل الكفاح وبالعزيمة والاصرار ذاته، حتي ينال شعبنا حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق العودة، وحق المصير، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.