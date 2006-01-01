اشتية : لا نقبل المساواة بين القائم بالاحتلال والواقع تحت الاحتلال

رام الله / سما /

شارك رئيس الوزراءد. محمد اشتية في مؤتمر التحالف التقدمي، في العاصمة السويدية ستوكهولم، الذي تشارك فيه 70 دولة حول العالم للمساهمة في صياغة أجندة تقدمية لمستقبل العمل والاستدامة والتضامن، حيث تم انتخاب فلسطين عضوا في مجلس إدارة التحالف.

وقال رئيس الوزراء خلال مشاركته في الاجتماع الأول لمجلس الإدارة الجديد المنتخب برئاسة رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين: إن على التحالف ودوله ترجمة مواقفهم الداعمة لفلسطين والقانون الدولي إلى فعل بالاعتراف بدولة فلسطين، وعدم المساواة بين القائم بالاحتلال والواقع تحت الاحتلال في البيانات السياسية.

ودعا اشتية خلال مشاركته في حلقة نقاش تبعت الاجتماع، إلى ضرورة تحقيق نقلة نوعية في التعاطي مع القضية الفلسطينية من المحادثات الثنائية التي لم تنجح خلال السنوات الماضية؛ بسبب تهرب إسرائيل من التزاماتها وانحياز الإدارة الأميركية لها، إلى المتعدد المستند على القانون الدولي بوجود أطراف دولية عديدة.

وقال: إن خطة الرئيس ترمب تريد استبدال القانون الدولي بمرجعية أخرى لم تتضح معالمها بعد، لكن هذه الخطة ستولد ميتة"، مطالبا أوروبا ودول التحالف التقدمي بوضع ثقلهم السياسي والاقتصادي وراء مواقفهم السياسية المنسجمة مع القانون الدولي والحقوق الفلسطينية.

وتابع: تحقيق الأمن يأتي بتحقيق السلام، وهذا يتطلب أيضا تحقيق تنمية اقتصادية تمكن الشعوب من العيش بكرامة وأمان في بلادها، وتمكين النساء والشباب اقتصاديا واجتماعيا.

وشارك إلى جانب اشتية في حلقة النقاش التي حملت عنوان "السلام والأمن" كل من رئيس وزراء شمال مقدونيا زوران زئيف، ووزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، ورئيس حزب العمل في النرويج جوناس غار ستوري، وعضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب "ميرتس" تامار زاندبرغ.

يذكر أن التحالف التقدمي تأسس عام 2013 في ألمانيا، وهو منظمة سياسية دولية تتكون من الأحزاب السياسية الديمقراطية والتقدمية والمنظمات، ويضم 140 دولة من جميع أنحاء العالم.