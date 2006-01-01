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لبنان: تصويت أممي على قرار يجبر اسرائيل على دفع تعويضات عن عدوان 2006

السبت 16 نوفمبر 2019 10:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان: تصويت أممي على قرار يجبر اسرائيل على دفع تعويضات عن عدوان 2006


القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية أن اللجنة الثانية التابعة للأمم المتحدة صوتت على قرار "البقعة النفطية على الشواطىء اللبنانية" التي تسببت بها اسرائيل إبان عدوان تموز 2006، والذي قدمته فلسطين بصفتها رئيسة مجموعة الــ77 والصين.

وأكدت الخارجية اللبنانية في بيان لها مساء اليوم الجمعة، أن اللجنة تبنت بأغلبية 158 صوتا القرار المذكور، وصوتت لصالحه معظم دول مجموعة الـــ77 والصين ودول الاتحاد الأوروبي، وعارضته 9 دول وامتنعت 6 دول عن التصويت.

وأضاف البيان "سترفع اللجنة الثانية القرار الى الجمعية العامة ليتم التصويت عليه أواخر شهر كانون أول/ديسمبر المقبل، وأن التعويضات تقدر ب856,4 مليون دولار ليحتفظ لبنان بحق الفائدة المتراكمة بعد هذا التاريخ."

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