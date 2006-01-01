ابو مرزوق يعلق على مدح إسرائيل حماس لامتناعها عن المشاركة في جولة القتال الأخيرة مع الجهاد

رام الله /سما/

عَلّق عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، موسى أبو مرزوق، على ما قال إنه "تصريحات مادحة للمسؤولين الإسرائيليين" فيما يتعلق بموقف حركة حماس.

وقال أبو مرزوق، في تغريدة له عبر (تويتر)، السبت: "تصريحات المسؤولين في الكيان الصهيوني المادحة لموقف حماس يُقصد منها إحداث فرقة وتعميق الشقة بين الأشقاء بأسلوب خبيث".

وأضاف أبو مرزوق: "للأسف يتلقف البعض منا هذه التصريحات ويبني عليها مواقف؛ ليتلاعب بالعواطف في مرحلة حساسة، حيث العدوان والمقاومة والاغتيال والرد، تدارك الأمر بالحوار ضرورة لتجاوز الفتنة".