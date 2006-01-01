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المنتخب الارجنتيني بقيادة ميسي يقرر اللعب في تل ابيب الاثنين القادم

السبت 16 نوفمبر 2019 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المنتخب الارجنتيني بقيادة ميسي يقرر اللعب في تل ابيب الاثنين القادم


القدس المحتلة/سما/

- أعلن منتخبا الارجنتين واوروغواي انهم سيصلون الى إسرائيل كما هو مخطط سابقا لخوض مباراتهما الودية التي ستقام الاثنين القادم في تل ابيب.وأعلن اتحاد كرة القدم الأرجنتيني عبر حسابه في تويتر ان المنتخب سيصل الى إسرائيل الاحد، حيث سيقود المنتخب نجم برشلونة الاسباني ليونيل ميسي، وأيضا منحت اوروغواي الضوء الأخضر لمنتخبها، للعب هذه المباراة التي بيعت جميع تذاكرها.

وكان اتحاد كرة القدم الارجنتيني،  ابلغ منظمي مبارة الارجنتين والباراغوي، بإلغاء المباراة في حال استمر إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.وكان لاعبي منتخب وحقق المنتخب الأرجنتيني الفوز بهدف نظيف أمام نظيره البرازيلي، اليوم الجمعة، في مباراة سوبر كلاسيكو أميركا الجنوبية الدولية الودية في كرة القدم الجمعة على ملعب الملك سعود في الرياض.وجاء هدف ميسي بعد أن تابع كرة سددها من ركلة جزاء وتصدى لها حارس مرمى البرازيل وليفربول الإنكليزي أليسون بيكر (14).
 

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