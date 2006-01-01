تقديرات الاحتلال : حماس من اطلقت الصواريخ الليلة وبناءً عليه تم قصف مواقعها

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت الإسرائيلية" اليوم السبت بان"جيش الاحتلال لديه تقديرات بأن حماس هي من أطلقت الصواريخ على مدينة بئر السبع، وبناءً عليه تم قصف مواقعها في قطاع غزة".

من جابنه اوضح اليؤور ليفي بأن إطلاق الصواريخ الليلة على بئر السبع كان بهدف تخريب إقامة مباراة "إسرائيل وبولندا" في ملعب تيرنر (في بئر السبع)، لكن ستقام اللعبة في ملعب تيدي (في القدس).

ونقل موقع "واللا" تقديرات أن حركة "حماس" تخطّط لخلق "تأثير كبير لا يقود إلى حرب أو سقوط قتلى" وأنها هدف إطلاق الصاروخين هو "الدفع باتجاه عدم إجراء المباراة بين منتخبي الأورغواي والأرجنتين" يوم الإثنين المقبل.

من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه بدأ استهداف مواقع حركة حماس، ردًا على إطلاق الصواريخ من غزة تجاه مدينة بئر السبع عند الساعة الثانية من فجر هذا اليوم.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها استهداف مواقع حماس منذ بدء التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة فجر يوم الثلاثاء الماضي في أعقاب اغتيال القيادي بالجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا.