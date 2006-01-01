وفاة الفنان محمد سعدي زيارة في غزة

غزة/سما/

توفي الفنان محمد سعدي زيارة، رئيس هيئه مجمع الكرامة للثقافة والفنون عن عمر " ٦٤ "عاما بطريقة مفاجئة بعد أن اشتكى من ارهاق وتعب نقل على أثرها الى المشفى وفارق الحياة بعد عدة ساعات.وتم موارته الثرى في مقبرة رفح مساء الجمعة بعد إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه من قبل ذويه وعائلته وأحبابه من جمهور الفنانين ثم الصلاة علي جثمانه الطاهر.ويعتبر المرحوم الفنان محمد زيارة " أبو السعدي " نائب رئيس الاتحاد العام للمراكز الثقافية من الفنانين الذين كانت لهم بصمات من أجل الارتقاء بالفن والثقافة وعمل بصمت ودائما الابتسامة لا تفارق وجهه ومحياه دائما يعمل من اجل فلسطين ومن اجل تطوير المؤسسات المجتمعية عرف في دعمه ومساندته للفقراء و المحتاجين.وقضى "أبو السعدي" حياته في ميادين النضال وهو من الشخصيات الوطنية الفلسطينية المعروفة والتي تحظى باحترام كبير في الشارع الفلسطيني ومن الشخصيات التي تشارك في السلم المجتمعي في محافظة رفح. ونعى رئيس المراكز الثقافية يسري درويش الفقيد واصفا اياه بفنان الفقراء معتبرا أياه من الأوائل الذين كان لهم الدور بالمشهد الثقافي الفلسطيني واعادة الهوية للثقافة الوطنية.ونعى يسرى درويس رئيس الاتحاد العام للمراكز الثقافية بمزيد من الحزن والأسى ننعى الكاتب والمفكر والمناضل محمد زيادة أبو السعدي ، "

.وأكد أن الشعب الفلسطيني فقد قامة نضالية وطنية ثقافية كبيرة تركت أثراً كبيراً في المشهد الثقافي الفلسطيني قولا وفعلاً والذي كرس جهده لاقامة منارة ثقافية قدمت خدماتها لكافة ابناء الشعب الفلسطيني و تعتبر حاضنة ابداعية وفكرية تنويرية لمجمع الكرامة للثقافة والفنون والتي احتضنت العديد من الانشطة والفعاليات الثقافيةوتقدم درويش بأسم الاتحاد العام للمراكز الثقافية من آل زيارة الكرام بآحر التعازي والمواساة ، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الرحمة والمغفرة وان لله وإنا إليه راجعون.وتقلد المرحوم "أبو السعدي " العديد من المناصب في مؤسسات المجتمع المدني فكان رئيس مجلس الادارة‏ ‏لهيئة مجمع الكرامة للثقافة والفنون‏‏، و‏‏عضو‏ لدى ‏اللجنة التحضيرية للاتحاد العام للفنانين الفلسطينيين‏‏‏ و‏‏نائب رئيس مجلس ادارة الاتحاد‏ لدى ‏اتحاد المراكز الثقافية.