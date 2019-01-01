الإعلام: التصويت لصالح "الأونروا" حماية لحقوقنا المشروعة

رام الله / سما /

تعتبر وزارة الإعلام تصويت الأمم المتحدة بالأغلبية لصالح عمليات وكالة "الأونروا"، وتقديم المساعدة للاجئين من أبناء شعبنا، وإعادة ممتلكاتهم، وأربعة قرارات أخرى حماية لحقوقنا المشروعة، وقطعًا للطريق على محاولات تصفية الوكالة، والمس باللاجئين وحقوقهم.

وترى بأن تزامن التصويت على قرارات هامة مع ذكرى إعلان الاستقلال، يحمل رسالة شعبنا التائق للحرية إلى كل مكان في العالم.

وتؤكد الوزارة أن إسقاط مخططات تصفية قضية اللاجئين، ودفن محاولات إذابة حقوقهم المشروعة، لحظة فارقة.

وتدعو الدول التي لم تعترف بعد دولة فلسطين إلى الإصغاء لنداء الحرية، وعدم الوقوف مع استمرار آخر وأطول احتلال يمتد على قرنين، ويتنكر لكل القرارات الأممية.