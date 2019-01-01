  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الإعلام: التصويت لصالح "الأونروا" حماية لحقوقنا المشروعة

السبت 16 نوفمبر 2019 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

تعتبر وزارة الإعلام تصويت الأمم المتحدة بالأغلبية لصالح عمليات وكالة "الأونروا"، وتقديم المساعدة للاجئين من أبناء شعبنا، وإعادة ممتلكاتهم، وأربعة قرارات أخرى حماية لحقوقنا المشروعة، وقطعًا للطريق على محاولات تصفية الوكالة، والمس باللاجئين وحقوقهم.

وترى بأن تزامن التصويت على قرارات هامة مع ذكرى إعلان الاستقلال، يحمل رسالة شعبنا التائق للحرية إلى كل مكان في العالم.

وتؤكد الوزارة أن إسقاط مخططات تصفية قضية اللاجئين، ودفن محاولات إذابة حقوقهم المشروعة، لحظة فارقة.

وتدعو الدول التي لم تعترف بعد دولة فلسطين إلى الإصغاء لنداء الحرية، وعدم الوقوف مع  استمرار آخر وأطول احتلال يمتد على قرنين، ويتنكر لكل القرارات الأممية.

 
#وزارة الإعلام #الأمم المتحدة #الأونروا

الأكثر قراءة اليوم

معاتباً الإخوة في الشق الآخر.. القيادي الأغا متسائلاً: هل ما يحدث في غزة كما يحدث في الواق واق ؟

مسؤولون إسرائيليون يدعون إلى التنازل عن وساطة مصر بغزة

القسام تنعى احد اعضائها استشهد خلال العدوان

صحيفة عبرية: عائلات إسرائيلية ستقدم دعوى تعويض قضائية ضخمة ضد حماس و3 صرافين

الاعلام العبري: لقاء هام يجمع غانتس بالرئيس الاسرائيلي.. ولائحة اتهام ضد نتنياهو خلال أيام

"هآرتس: الجيش الإسرائيلي يعترف بانه قتل عائلة "السواركة" في غزة بـ "الخطأ"!

الاتحاد الأوروبي يطالب اسرائيل بفتح تحقيق بمجزرة عائلة "السواركة"..فماذا قال عن صواريخ غزة؟

الأخبار الرئيسية

قيادي في الجهاد : نحن وحماس إخوة الدم والسلاح وما حدث "غمامة صيفٍ تنجلي"

صاروخان باتجاه مدينة بئر السبع والاحتلال يشن سلسلة غارات على مواقع للمقاومة بغزة فجرا

هايلي: حرمان سلام فياض من منصب بالأمم المتحدة وقطع المساعدات عن الاونروا أهم إنجازاتي

هنية يهاتف النخالة ويشيد بأداء المقاومة في المواجهة الأخيرة

تشيع ابو العطا

مسؤول إسرائيلي رفيع: "لم نتعهد بوقف سياسة الاغتيالات" والجهاد هي من توجهت لمصر للتوسط