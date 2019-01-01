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غوتيرس يعزي بشهداء "مجزرة السواركة" ويطالب بتحقيق عاجل

السبت 16 نوفمبر 2019 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غوتيرس يعزي بشهداء "مجزرة السواركة" ويطالب بتحقيق عاجل


نيويورك/وكالات/

قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعازيه لعائلة السواركة (أبو ملحوس) في دير البلح وسط قطاع غزة، التي استشهد ثمانية من أفرادها جلهم نساء وأطفال جراء عدوان الاحتلال عليها.

فقد ارتقى 8 شهداء من عائلة السواركة من بينهم سيدتان و5 أطفال، بعد استهدافهم من قبل طائرات الاحتلال "الإسرائيلي"، بشكل مباشر لمنزلهم الذي دمر بشكل كامل وسوي بالأرض.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم غوتيريش، إن "الأمين العام يعرب عن صادق تعازيه لعائلة السواركه ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين، ويدعو "إسرائيل" إلى التحرك بسرعة إلى إجراء تحقيقات".

وأضاف حق في مؤتمر صحفي دوري "نحن نعارض جميع عمليات قتل المدنيين"، مضيفاً بقوله إنه "في حالة عائلة السواركه، من الواضح أنها مأساة".

وشنت "إسرائيل" عدواناً كبيراً على قطاع غزة فجر الثلاثاء بدأ باغتيال قائد سرايا القدس في المنطقة الشمالية بهاء أبو العطا، أسفر عن استشهاد 35 فلسطينياً وإصابة أكثر من مئة آخرين.

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